Крипта в Україні досі поза законом. Чому це стає проблемою для бізнесу, держслужбовців і всіх користувачів
Україна входить до світових лідерів за рівнем використання криптовалют. За даними Chainalysis, у 2024 році наша держава посіла 6-те місце у Global Crypto Adoption Index. За окремими оцінками, до третини дорослого населення можуть бути активними користувачами крипти.
Але є інша сторона: Україна – одна з найменш врегульованих юрисдикцій у сфері віртуальних активів. На сьогодні немає чинного закону про крипторинок, немає ліцензованих провайдерів послуг, а Податковий кодекс взагалі не містить окремих норм щодо оподаткування криптоактивів.
Це створює ситуацію, яку юристи між собою називають «крипта до закону» – тобто правовий простір, де користувачі несуть повну відповідальність за свої дії, але не мають жодного захисту.
Законопроект №10225-д: де ми зараз?
Законопроєкт «Про ринки віртуальних активів» №10225-д був прийнятий за основу у першому читанні 3 вересня 2025 року. Подальший прогрес – мінімальний: понад дві тисячі правок, відсутність дати другого читання та відсутність політичного консенсусу.
Поки закон не ухвалено, ринок продовжує існувати у правовому вакуумі.
Цивільний кодекс визнає крипту «цифровою річчю», але цього замало
У 2023–2024 роках до Цивільного кодексу України внесли зміни: віртуальні активи офіційно визначили як цифрові речі. На них поширюються загальні правила про речі: їх можна відчужувати, дарувати, передавати у спадок.
Але є проблема: механізмів цього «відчуження» в законодавстві не існує. Немає норм, які б визначали:
- як встановити право власності на криптоактив,
- як підтвердити, що актив належить саме цій особі,
- як довести правомірність переходу права власності.
Тому питання власності фактично вирішуються «технічним способом»: хто володіє приватним ключем або seed phrase, той і вважається власником. Таку позицію підтверджують і ухвали ВАКС за 2022–2024 роки.
Для цивільного права це революційний і дуже небезпечний підхід.
Податки: ІПК замість закону
Податкове законодавство не містить спеціальних норм щодо віртуальних активів. Тому ДПС формує практику через індивідуальні податкові консультації.
Загальний підхід такий:
- доходи від операцій з криптою – «інші доходи» або «іноземні доходи»,
- ставка – 18% ПДФО + 5% військового збору,\
- витрати на придбання крипти не враховуються,
- збитки не зараховуються.
Фактично оподатковується валовий дохід, а не фінансовий результат. Тому активна торгівля стає економічно невигідною.
Спроби окремих консультантів застосувати до крипти ставку 5% як до рухомого майна – юридично вразливі і створюють ризик податкових донарахувань.
VASP не існує. Але «обмінники» існують і працюють без контролю
Модель регулювання провайдерів криптопослуг (VASP) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, передбачена законом №361-IX, формально існує. Але ліцензії не видаються, реєстру не створено, контроль не запущено.
На практиці це означає:
- сотні криптообмінників працюють без ліцензії,
- вони не проводять AML/KYC,
- не підпадають під державний нагляд,
- не несуть зобов’язань перед клієнтами,
- ризики втрати коштів – повністю на користувачі.
Юридична реальність проста: якщо ви переказали крипту на гаманець такого обмінника, закон не гарантує, що ви отримаєте готівку в касі. І навпаки – «кеш в чемодані» не дорівнює чиста крипта на гаманці. Це один із ключових ризиків «крипти до закону».
Нерегульовані стейблкоїни: UAHg, Weld Money та інші
Окрема зона ризику – «українські стейблкоїни» на кшталт UAHg або екосистема Weld Money.
Проблеми:
- не є електронними грошима,
- не мають регуляторного статусу,
- не забезпечені активами під наглядом,
- не проходять жодних аудитів,
- функціонують без white paper, затвердженого регулятором.
Емітент може випускати та продавати такі токени без будь-яких обмежень.
Weld Card, яка видається через класичний банк, взагалі створює юридичну колізію: це кредитний продукт із річною ставкою 40–50%, що працює на основі криптоконвертації без ліцензії VASP.
Такі моделі створюють:
- податкові ризики,
- AML-ризики,
- ризики валютного контролю,
- ризики введення в оману споживача.
Е-декларування: закон вимагає, методики немає
Закон України «Про запобігання корупції» зобов’язує декларувати криптоактиви.
Проблема:
- НАЗК не визначило методики розрахунку вартості,
- не вказало перелік допустимих джерел,
- не надало інструкцій для гаманців без публічної адреси.
Натомість існує кримінальна відповідальність за недостовірні дані (ст. 366-2 КК України).
У підсумку декларування крипти стало зоною підвищеного ризику.
Спадкування та поділ майна: закон не працює з криптою
Через відсутність реєстрів і методик:
- нотаріус не може встановити склад спадщини,
- актив може бути втрачений без приватного ключа,
- суди не можуть встановити, хто є власником активу,
- поділ майна подружжя ускладнюється неможливістю оцінки та витребування.
Суди регулярно відмовляють у поділі криптоактивів через неможливість ідентифікації власника.
Кримінальні провадження: ключ = власність
У справах НАБУ, ВАКС, БЕБ формується дуже чітка практика:
Володіння приватним ключем або seed phrase фактично прирівнюється до володіння активом.
Це не закріплено в законі, але застосовується як стандарт доказування.
Для пересічного користувача це означає:
- якщо під час обшуку знайдено ключ – буде доведення «контролю над активом»,
- якщо ключ втрачено – актив юридично зникає,
- якщо ключем володіє інша особа – довести право власності майже неможливо.
Що робити користувачам і бізнесу?
-
Документуйте вартість і походження активів
Зберігайте скріншоти, API-дані, підтвердження операцій, транзакційну історію.
-
Захищайте seed phrase
Банківські сейфи, зашифровані носії, нотаріально завірені конверти – залежно від суми.
-
Уникайте неліцензованих продуктів
UAHg, Weld Card та інші стейблкоїни без регулювання несуть значні ризики.
-
Проводьте KYC на біржах
Для декларування, спадкування та кримінально-правового захисту це інколи єдиний доказ.
-
Консультуйтеся перед значними операціями
Особливо у випадку великого кеш-ауту, переказів між юрисдикціями, операцій із третіми особами.
Висновок: потреба у регулюванні стала критичною
Українська криптоіндустрія за масштабами вже давно переросла свою правову рамку. Величезний обсяг транзакцій, популярність крипти серед населення та активність нових продуктів ставлять країну в ситуацію, де ризики перевищують вигоди.
Поки закон не ухвалено, користувачі існують у просторі, де:
- держава може карати,
-
але не може захищати.
І саме це робить ринок крипти в Україні у 2025 році однією з найризиковіших порівняно з регульованими юрисдикціями ЄС, Великої Британії чи США.