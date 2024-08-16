Осенью курс биткоина может вырасти до $90-100 тыс. — прогнозы экспертов

В октябре стоимость цифрового золота может достигнуть максимума 2024 года. На этот тренд повлияют халвинг, крипто-ETF, объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Так что в положительном сценарии BTC может достичь уровня в $70-90 тыс., а в негативном — просесть до $50 тыс. Больше о трендах и рисках на рынке криптовалют, читайте в статье Delo.ua "Вверх или вниз. Что следует ожидать от курса биткоина осенью".

Какие сценарии роста и падения курса Bitcoin можно ожидать осенью

Финансовый советник Михаил Пацан дает следующие прогнозы для осеннего курса Bitcoin:

базовый: в октябре средний курс биткоина будет колебаться в пределах $60-70 тыс.

положительный: монета может дойти до отметки в $90 тыс. Такой прогноз станет реальным, если учитывать положительные новости, в частности одобрение новых ETF и рост институционального интереса к крипторинку.

отрицательный: курс главной монеты может просесть до $50 тыс. Этот прогноз будет реализован в случае продолжения негативных макроэкономических тенденций или последующих регуляторных ограничений для криптотрасли.

Тем финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что до октября поведение Bitcoin может идти в двух разных сценариях:

базовый: если биткоин выйдет из торгового диапазона вверх (с пределов колебаний в $60-70 тыс.), тогда с точки зрения технического и графического анализа курс получит потенциал движения в зону $84-85 тыс.

положительный: курс Bitcoin может выйти на уровень $104 тыс., но для такого позитива рынок должен получить новый приток покупателей и ликвидности, в том числе в споте биткоин-ETF.

Какую инвестиционную стратегию для биткоина лучше выбрать до осени

Эксперты рекомендуют украинцам, интересующимся рынком криптовалют, определиться, лучше ли зарабатывать на краткосрочных колебаниях (тогда вы — трейдер), или инвестировать на долгий срок (тогда вы — инвестор). Тогда исходя от горизонта и модели работы с криптовалютой, будет разный подход к операциям на рынке виртуальных активов.

"Если человек выбирает роль инвестора, он может выбрать стратегию каждый месяц инвестировать в BTC выбранную сумму. Таким образом, краткосрочные колебания не должны беспокоить человека", – обращает внимание Шевчишин.

Андрей Шевчишин приводит пример. Представим, что инвестор выбрал стратегии ежемесячных пополнений биткоина в своем портфеле и зашел в цифровое золото на пике цены в $68 тыс. в ноябре 2021 года. То есть тогда человек купил первые монеты на $100, а это заведомо плохой вариант. После этого инвестор каждый месяц добавляла в свой портфель по $100 именно в Bitcoin. В таком случае сегодня у инвестора было бы около $3200 проинвестированных денег. При этом средняя цена приобретения биткоина в этот период составила бы $40 тыс. То есть за 2,5 года инвестор мог заработать 70%, начиная с очень плохих позиций.

Михаил Пацан также считает, что сегодня людям лучше выбирать стратегию долгосрочного содержания активов и возможность постепенного увеличения своих позиций в биткоине с помощью метода средней стоимости доллара (dollar-cost averaging) – усреднение. Такой подход позволит снизить риски, связанные с волатильностью рынка.

"Также стоит держать определенный объем закупавшегося ранее биткоина и не спешить с его продажей, поскольку долгосрочные перспективы криптовалют остаются положительными", — говорит Пацан.

Больше о трендах и рисках на рынке криптовалют, читайте в статье Delo.ua "Вверх или вниз. Что стоит ожидать от курса биткоина осенью".