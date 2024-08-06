Вверх или вниз. Что стоит ожидать от курса биткоина осенью

Летний курс биткоина находится в режиме постоянных колебаний, при этом наиболее существенный обвал котировок цифрового золота произошел в начале августа. Так, согласно данным Сoinmarketcap, за последнюю неделю цифровое золото упало на 17%. То есть, если 30 июля биткоин стоил $66,7 тыс., то уже 6 августа монета провалилась до уровня $55,03 тыс. При этом самый большой провал произошел 5 августа, тогда BTC провалился до $50,3 тыс. Редакция Delo.ua решила пообщаться с криптоэкспертами и узнать, почему летом Bitcoin постоянно лихорадит и какой курс цифрового золота следует ожидать осенью.

Серьезная просадка крипторынка в начале августа вызвана нестабильностью на мировых рынках, поскольку крупные инвесторы массово пересматривают свои инвестпортфели, выводят деньги из крипты, акций компаний США, вкладывают средства в гособлигации разных стран мира. Больше о ситуации на глобальном фондовом рынке Delo.ua писало в материале "Обвал глобальных фондовых рынков спровоцировал Банк Японии – оценки эксперта".

За неделю курс биткоина просел на 17%. Источник: Coinmarketcap.

Примечание: Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Почему летом курс биткоина существенно просел

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, летнее падение стоимости цифрового золота спровоцировало несколько процессов на крипторынке:

Первый тренд. Продажа биткоинов кредиторами Mt. Gox и правительством Германии. В частности, кредиторы обанкротились в 2014 году Mt. Gox наконец-то получили выплаты в биткоинах. Речь идет о появившихся на рынке 141 тыс. BTC. Кроме того, Германия провела распродажу конфискованных 50 тыс. монет цифрового золота. Эти два фактора оказали очень сильное давление на глобальный рынок виртуальных активов.

"Когда в июле кредиторы Mt. Gox получили около $8 млрд в биткоинах, это вызвало панику среди инвесторов и увеличение продаж, поскольку рынок опасался дополнительного давления на цену биткоина. В середине июля 65% пострадавших получили свои компенсации. Ожидается, что все выплаты будут произведены до конца лета", — объясняет финансовый советник Михаил Пацан в комментарии Delo.ua.

Пацан не исключает, что криптоинвесторы будут выводить эти средства в фиат, поэтому давление на цену BTC может наблюдаться все это время. Как результат, курс биткоина имеет риски снова пойти в депрессию.

Второй тренд. В 2024 году на рынок крипты серьезно влияет популярность биткоин-ETF . Дело в том, что в апреле эти фонды почувствовали чистый отток капитала, а май и июнь были не столь выразительны по притоку капитала. То есть, фонды и покупатели провели коррекцию в портфелях биткоин-ETF, что привело к коррекции курса цифрового золота.

"Инвесторы начали ребалансировать свои портфели в BTC-ETF, выводя ликвидность в менее рисковые активы, такие как государственные облигации США. Это явилось дополнительным давлением на рынок и привело к падению цены Bitcoin", — отмечает Пацан.

Как меняется динамика по биткоин-фондам. Источник: HODL15Capital

Третий тренд. После апрельского халвинга майнеры начали распродавать биткоины. В частности, по оценкам издания Coingape, только в июне были распроданы биткоины на сумму $4 млрд. В результате предложения монет на крипторынке стало больше и этот фактор также привел к снижению курса цифрового золота. Но, скорее всего, распродажа монет майнерами уже на финише, так что этот фактор скоро почти не будет влиять на отрасль.

Будет ли курс биткоина резко менять настроение в августе

Рынок криптовалют сейчас демонстрирует определенное восстановление после июльской просадки, говорит Михаил Пацан. Но каких-либо положительных драйверов, кроме принятия ETH-ETF, в криптотрасли не наблюдается.

"Пока в США не пройдет президентская гонка, рынок виртуальных активов будет находиться в режиме резких колебаний. А уже когда станет ясно, кто будет следующим президентом в Штатах и какой будет его политика в отношении криптовалют, криптотрасль сможет получить фундаментальные основания для роста цен на BTC", – объясняет Пацан.

Андрей Шевчишин согласен с тем, что пока рано говорить об окончании летней турбулентности на рынке крипты: "Технически цена биткоина должна подняться выше $71-72 тыс., после этого можно сказать о выходе курса цифрового золота со спадающего канала".

Осенью биткоин может вырасти в августе. Источник: А.Шевчишин

Как постхалвинговый период влияет на курс BTC

Сейчас курс биткоина находится в постхалвинговом периоде. Напомним, согласно технологической модели цифрового золота, раз в 4 года в мире происходит халвинг биткоина. После этого в течение 6 месяцев Bitcoin может вырасти до новых исторических максимумов. В этом году такой рост криптоинвесторы ожидают в октябре.

Михаил Пацан считает, что поведение биткоина в постхалвинговый период-2024 в значительной степени отвечает общим историческим трендам. Дело в том, что после каждого халвинга биткоин обычно демонстрировал значительный рост спустя несколько месяцев. Этот год не исключение, однако на текущий момент крипторынок все еще находится в фазе коррекции, что обусловлено недавними продажами цифрового золота и макроэкономическими факторами, например, высокая процентная ставка ФРС.

"В этом году халвинг еще не отработал, поэтому можно ожидать роста, но уже после выборов нового президента США, которые состоятся 5 ноября", — говорит Пацан.

При этом Андрей Шевчишин уверен, что в этом году на положительный настрой курса биткоина больше всего влияет не халвинг, а приток денег крупных инвесторов в криптовалюту через такой инструмент как ETF-фонды.

"Халвинг традиционно имеет свое влияние на курс цифрового золота. Но наиболее существенными факторами влияния на крипторынок стали ETF, биржевая регулировка, распродажа конфискованных или замороженных активов. Поэтому майнеры уже не влияют на рынок дополнительным предложением биткоинов, как это было раньше". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Какой курс биткоина следует ожидать в октябре-2024

Эксперты в разговоре с Delo.ua определили несколько моделей поведения курса цифрового золота в середине осени.

Финансовый советник Михаил Пацан дает такие прогнозы для осеннего курса Bitcoin.

Сценарий №1 – базовый

Михаил Пацан считает, что в октябре средний курс биткоина будет колебаться в пределах $60-70 тыс.

Сценарий №2 – положительный

Если цифровое золото пойдет по оптимистическому сценарию, тогда монета может дойти до отметки в $90 тыс. Такой прогноз станет реальным, отмечает Михаил Пацан, если учитывать положительные новости, в частности одобрение новых ETF и рост институционального интереса к крипторинку.

Сценарий №3 – отрицательный

Если биткоин решит остаться в депрессии, осенью курс главной монеты может просесть до $50 тыс., говорит Пацан. Такой прогноз будет реализован в случае продолжения негативных макроэкономических тенденций или последующих регуляторных ограничений для криптотрасли.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что до октября поведение Bitcoin может идти в трех разных сценариях.

Сценарий №1 – базовый

По мнению Шевчишина, если биткоин выйдет из торгового диапазона вверх (из пределов колебаний в $60-70 тыс.), тогда с точки зрения технического и графического анализа курс получит потенциал движения в зону $84-85 тыс.

Сценарий №2 – положительный

При оптимистическом сценарии курс Bitcoin может выйти на уровень в $104 тыс., говорит Шевчишин. Но для такого позитива рынок должен получить новый приток покупателей и ликвидности, в том числе в споте биткоин-ETF.

Какой курс биткоина в ближайшие годы ждут иностранные эксперты

Эксперты компании Finder в своем июльском отчете отметили, что к концу 2024 года стоимость цифрового золота достигнет отметки $87,2 тыс., в 2025 – до $127,5 тыс., в 2030 – до $383,5 тыс. Такие выводы эксперты сделали на на базе ежеквартального опроса 32 участников криптоиндустрии.

Для сравнения. Весной оценки криптоаналитиков Finder были более оптимистичными. Тогда эксперты отметили, что к концу 2024 года цена биткоина достигнет уровня $109,1 тыс., в 2025 – до $150,9 тыс., в 2030 – до $567,7 тыс.

Один из наших наиболее оптимистичных экспертов гендиректор Unocoin Technologies Сатвик Вишванат. Он считает, что к концу 2024 года цифровое золото вырастет до $120 тыс. В целом, курс монеты может и дальше колебаться, но BTC — хороший вариант для инвестирования в долгосрочной перспективе.

Гендиректор 8081 Inc Ронен Коджокару также оптимистично настроен по поводу будущего Bitcoin. Эксперт тоже считает, что курс токена дойдет до $120 тыс. до конца этого года. И в этом позитиве монету поддерживают такие тренды, как халвинг и принятие биржевых крипто-ETF.

В то же время старший преподаватель Университета Канберры Джон Хокинс уверен, что зимой цена биткоина упадет до $20 тыс. Эксперт называет цифровое золото спекулятивным пузырем.

"Весь ажиотаж по халвингу биткоина сошел на нет, поскольку цена с тех пор упала. За более чем десять лет биткоин достиг минимального прогресса в том, чтобы стать платежным средством в легальной экономике. Еще существуют случаи использования криптовалют, например, смарт-контракты, но там активно применяют цифровые валюты центрального банка ( CBDC ), а не BTC", — говорит Хокинс.

Какую инвестиционную стратегию для биткоина лучше выбрать до осени

Эксперты рекомендуют украинцам, интересующимся рынком криптовалют, определиться, лучше ли зарабатывать на краткосрочных колебаниях (тогда вы — трейдер), или инвестировать на долгий срок (тогда вы — инвестор). Исходя от горизонта и модели работы с криптовалютой, будет разный подход к операциям на рынке виртуальных активов.

"Если человек выбирает роль инвестора, он может выбрать стратегию каждый месяц инвестировать в BTC выбранную сумму. Таким образом, краткосрочные колебания не должны беспокоить человека", – обращает внимание Шевчишин.

Андрей Шевчишин приводит пример. Представим, что инвестор выбрал стратегии ежемесячных пополнений биткоина в своем портфеле и зашел в цифровое золото на пике цены в $68 тыс. в ноябре 2021 года. То есть тогда человек купил первые монеты на $100, а это заведомо плохой вариант. После этого инвестор каждый месяц добавлял в свой портфель по $100 именно в Bitcoin. В таком случае сегодня у инвестора было бы около $3200 проинвестированных денег. При этом средняя цена приобретения биткоина в этот период составила бы $40 тыс. То есть за 2,5 года инвестор мог заработать 70%, начиная с очень плохих позиций.

Михаил Пацан также считает, что сегодня людям лучше выбирать стратегию долгосрочного хранения активов и возможность постепенного увеличения своих позиций в биткоине с помощью метода средней стоимости доллара (dollar -cost averaging ) – усреднение. Такой подход позволит снизить риски, связанные с волатильностью рынка.