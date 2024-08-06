Угору чи вниз. Що варто чекати від курс біткоїну восени

Літній курс біткоїну знаходиться в режимі постійних коливань, при цьому найбільш суттєвий обвал котирувань цифрового золота відбувся на початку серпня. Так, згідно з даними Сoinmarketcap, за останній тиждень цифрове золото впало на 17%. Тобто, якщо 30 липня біткоїн коштував $66,7 тис., то вже 6 серпня монета провалилась до рівня $55,03 тис. При цьому найбільший провал відбувся 5 серпня, тоді BTC провалився до $50,3 тис. Редакція Delo.ua вирішила поспілкуватися з криптоекспертами та дізнатися, чому влітку Bitcoin постійно лихоманить та який курс цифрового золота варто очікувати восени.

Серйозна просадка крипторинку на початку серпня викликана нестабільністю на світових ринках, оскільки великі інвестори масово переглядають свої інвестпортфелі, виводять гроші з крипти, акцій компаній США, вкладають кошти у держоблігацій різних країн світу. Більше про ситуацію на глобальному фондовому ринку Delo.ua писало в матеріалі "Обвал глобальних фондових ринків спровокував Банк Японії – оцінки експерта".

За тиждень курс біткоїну просів на 17%. Джерело: Coinmarketcap.

Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Чому влітку курс біткоїну суттєво просів

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua, літнє падіння вартості цифрового золота спровокувало декілька процесів на крипторинку:

Перший тренд. Продаж біткоїнів кредиторами Mt. Gox та урядом Німеччини. Зокрема, кредитори збанкрутілої в 2014 році Mt. Gox нарешті отримали виплати в біткоїнах. Мова йде про 141 тис. BTC, які з’явились на ринку. Окрім цього, Німеччина провела розпродаж конфіскованих 50 тис. монет цифрового золота. Ці два фактори здійснили дуже сильний тиск на глобальний ринок віртуальних активів.

"Коли в липні кредитори Mt. Gox отримали близько $8 млрд в біткоїнах, це викликало паніку серед інвесторів та збільшення продажів, оскільки ринок побоювався додаткового тиску на ціну біткоїна. В середині липня 65% постраждалих отримали свої компенсації. Очікується, що усі виплати будуть проведені до кінця літа", - пояснює фінансовий радник Михайло Пацан в коментарі Delo.ua.

Пацан не виключає, що криптоінвестори будуть виводити ці кошти у фіат, тож тиск на ціну BTC може спостерігатися увесь цей час. Як результат, курс біткоїна має ризики знову піти у депресію.

Другий тренд. У 2024 році на ринок крипти серйозно впливає популярність біткоїн-ETF. Справа в тому, що в квітні ці фонди відчули чистий відтік капіталу, а травень й червень були не такими виразними по притоку капіталу. Тобто, фонди й покупці провели корекцію у портфелях біткоїн-ETF, що призвело до корекції курсу цифрового золота.

"Інвестори почали ребалансувати свої портфелі в BTC-ETF, виводячи ліквідність в менш ризикові активи, такі як державні облігації США. Це стало додатковим тиском на ринок та призвело до падіння ціни Bitcoin", - зазначає Пацан.

Як змінюється динаміка по біткоїн-фондам. Джерело: HODL15Capital

Третій тренд. Після квітневого халвінгу майнери почали розпродавати біткоїни. Зокрема, за оцінками видання Coingape, тільки у червні було розпродано біткоїнів на суму $4 млрд. В результаті пропозиції монет на крипторинку стало більше і цей фактор також призвів до зниження курсу цифрового золота. Але, скоріш за все, розпродаж монет майнерами вже на фініші, тож цей фактор скоро майже не впливатиме на галузь.

Чи буде курс біткоїну різко змінювати настрій у серпні

Ринок криптовалют наразі демонструє певне відновлення після липневої просадки, каже Михайло Пацан. Але якихось позитивних драйверів, окрім прийняття ETH-ETF, у криптогалузі не спостерігається.

"Доки в США не пройдуть президентські перегони, ринок віртуальних активів знаходиметься в режимі різких коливань. А вже коли стане зрозуміло, хто буде наступним президентом у Штатах та якою буде його політика щодо криптовалют, криптогалузь зможе отримати фундаментальні підстави для зростання цін на BTC", - пояснює Пацан.

Андрій Шевчишин згоден з тим, що поки зарано говорити про закінчення літньої турбулентності на ринку крипти: "Технічно ціна біткоїну повинна піднятися вище $71-72 тис., після цього можна сказати про вихід курсу цифрового золота зі спадаючого каналу".

Восени біткоїн може вирости в серпні. Джерело: А.Шевчишин

Як постхалвінговий період впливає на курс BTC

Зараз курс біткоїну знаходиться у постхалвінговому періоді. Нагадаємо, згідно з технологічною моделлю цифрового золота, раз на 4-ри роки у світі відбувається халвінг біткоїну. Після цього на протязі 6-ти місяців Bitcoin може вирости до нових історичних максимумів. Цьогоріч таке зростання криптоінвестори очікують у жовтні.

Михайло Пацан вважає, що поведінка біткоїну в постхалвінговий період-2024 значною мірою відповідає загальним історичним трендам. Справа в тому, що після кожного халвінгу біткоїн зазвичай демонстрував значне зростання через декілька місяців. Цей рік не є виключенням, однак на поточний момент крипторинок все ще перебуває у фазі корекції, що зумовлено недавніми продажами цифрового золота і макроекономічними факторами​, наприклад, висока відсоткова ставка ФРС.

"В цьому році халвінг ще не відпрацював, тому можна очікувати зростання, але вже після виборів нового президента США, які відбудуться 5-го листопада", - каже Пацан.

При цьому Андрій Шевчишин впевнений, що у цьому році на позитивний настрій курсу біткоїну найбільше впливає не халвінг, а приплив грошей великих інвесторів у криптовалюту через такий інструмент як ETF-фонди.

"Халвінг традиційно має свій вплив на курс цифрового золота. Але найбільш суттєвими факторами впливу на крипторинок стали ETF, біржове регулювання, розпродаж конфіскованих або заморожених активів. Тож майнери вже не впливають на ринок додатковою пропозицією біткоїнів як це було раніше". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Який курс біткоїну варто очікувати у жовтні-2024

Експерти в розмові з Delo.ua визначили декілька моделей поведінки курсу цифрового золота в середині осені.

Фінансовий радник Михайло Пацан надає такі прогнози для осіннього курсу Bitcoin.

Сценарій №1 - базовий

Михайло Пацан вважає, що у жовтні середній курс біткоїну буде коливатися у межах $60-70 тис.

Сценарій №2 – позитивний

Якщо цифрове золото піде по оптимістичному сценарію, тоді монета може дійти до відмітки у $90 тис. Такий прогноз стане реальним, зазначає Михайло Пацан, якщо враховувати позитивні новини, зокрема, схвалення нових ETF і зростання інституційного інтересу до крипторинку.

Сценарій №3 – негативний

Якщо біткоїн вирішить залишитися у депресії, тоді восени курс головної монети може просісти до $50 тис., каже Пацан. Такий прогноз буде реалізовано у випадку продовження негативних макроекономічних тенденцій або подальших регуляторних обмежень​ для криптогалузі.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що до жовтня поведінка Bitcoin може йти в трьох різних сценаріях.

Сценарій №1 - базовий

На думку Шевчишина, якщо біткоїн вийде з торгового диапазону вгору (з меж коливань $60-70 тис.), тоді з точки зору технічного й графічного аналізу курс отримає потенціал руху в зону $84-85 тис.

Сценарій №2 – позитивний

При оптимістичному сценарії курс Bitcoin може вийти на рівень $104 тис., каже Шевчишин. Але для такого позитиву ринок повинен отримати новий приток покупців й ліквідності, у тому числі у спотові біткоїн-ETF.

На який курс біткоїну найближчі роки чекають іноземні експерти

Експерти компанії Finder у своєму липневому звіті зазначили, що до кінця 2024 року вартість цифрового золота досягне відмітки $87,2 тис., у 2025 - до $127,5 тис., у 2030 - до $383,5 тис. Такі висновки експерти зробили на базі щоквартального опитування 32 учасників криптоіндустрії.

Для порівняння. Навесні оцінки криптоаналітиків Finder були значно оптимістичнішими. Тоді експерти зазначили, що до кінця 2024 року ціна біткоїну досягне рівня $109,1 тис., у 2025 - до $150,9 тис., у 2030 - до $567,7 тис.

Один із наших найбільш оптимістичних експертів гендиректор Unocoin Technologies Сатвік Вішванат. Він вважає, що до кінця 2024 року цифрове золото виросте до $120 тис. В цілому, курс монети може й надалі коливатися, але BTC - гарний варіант для інвестування в довгостроковій перспективі.

Гендиректор 8081 Inc Ронен Коджокару також оптимістично налаштований щодо майбутнього Bitcoin. Експерт теж вважає, що курс токену дійде до $120 тис. до кінця цього року. І в цьому позитиві монету підтримують такі тренди, як халвінг та прийняття біржових крипто-ETF.

Водночас з цим, старший викладач Університету Канберри Джон Хокінс впевнений, що взимку ціна біткоїну впаде до $20 тис. Експерт називає цифрове золото спекулятивною бульбашкою.

"Весь ажіотаж щодо халвінгу біткоїну зійшов нанівець, оскільки ціна з тих пір впала. За понад десять років біткоїн досяг мінімального прогресу в тому, щоб стати платіжним засобом у легальній економіці. Ще існують випадки використання криптовалют, наприклад, смарт-контракти, але там активно застосовують цифрові валюти центрального банку (CBDC), а не BTC", - каже Хокінс.

Яку інвестиційну стратегію для біткоїну краще обрати до осені

Експерти рекомендують українцям, які цікавляться ринком криптовалют, наразі визначитись, чи краще заробляти на короткострокових коливаннях (тоді ви - трейдер), чи інвестувати на довгий строк (тоді ви - інвестор). Тоді виходячи від горизонту й моделі роботи з криптовалютою, буде різний підхід к операціям на ринку віртуальних активів.

"Якщо людина обирає роль інвестора, вона може вибрати стратегію кожного місяця інвестувати в BTC обрану суму. Таким чином, короткострокові коливання не мають турбувати людину", - звертає увагу Шевчишин.

Андрій Шевчишин наводить приклад. Уявімо, що інвестор обрав стратегії щомісячних поповнень біткоїну у своєму портфелі та зайшов у цифрове золото на піку ціни $68 тис. у листопаді 2021 року. Тобто, тоді людина купила перші монети на $100, а це завідомо поганий варіант. Після цього інвестор кожного місяця додавала до свого портфеля по $100 саме у Bitcoin. В такому випадку сьогодні інвестор мав би біля $3200 проінвестованих грошей. При цьому середня ціна придбання біткоїну в цей період склала б $40 тис. Тобто, за 2,5 роки інвестор міг заробили 70%, починаючи з дуже поганих позицій.

Михайло Пацан також вважає, що сьогодні людям краще обирати стратегію довгострокового тримання активів та можливість поступового збільшення своїх позицій у біткоїні за допомогою методу середньої вартості долара (dollar-cost averaging) - усереднення. Такий підхід дозволить зменшити ризики, пов'язані з волатильністю ринку.