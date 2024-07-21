Як зміниться ринок стейблкоїнів у Європі після запуску MiCA - оцінки експертів

Цього літа ринок стейблкоїнів у Європі пройде серйозні трансформації, оскільки з 30 червня в ЄС запрацював регламент Markets in Crypto assets (MiCА) в частині стейбільних монет. Це означає, що тепер емітенти таких токенів повинні зареєструватися у регулюючих органах ЄС, розкрити інформацію про резерви, мати достатньо капіталу для підтримки проєкту під час форс-мажорів та ін. Тільки за умови виконання усіх цих вимог, стейблкоїни зможуть отримати право працювати на території Євросоюзу та Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Скоріш за все, командам стабільних монет складно перейти на стандарти регламенту MiCA, щоб зберегти свою присутність у Європі. Таку думку у коментарі Delo.ua висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Більше про ризики та перспективи змін на європейському ринку стейблкоїнів, читайте у статті Delo.ua "Сумнівний стейблкоїн. Як правила MiCA можуть змінити ринок стабільних токенів у Європі".

Андрій Шевчишин перечислює, яким критеріям мають відповідати емітенти, якщо хочуть працювати в ЄС:

Обов'язкові дозволи та реєстрації у регулюючих органах ЄС.

Публікація та розкриття інформації про свої резерви та механізми забезпечення, а також проходження аудиту та навіть перевірок.

Підтримка достатніх резервів для забезпечення їх вартості та отримання.

"Усі ці вимоги буде виконати складно. Оскільки треба враховувати такі моменти, як знаходження частини резервів в офшорах, а також складність, а іноді й прихованість механізму забезпечення. Відповідно, вести бізнес у ЄС буде значно складніше", - говорить Андрій Шевчишин.

Аналітик ЦБТ Максим Орищак згоден з тим, що власникам стабільних монет буде важко виконати усі вимоги MICA. Але у проєктів немає вибору, адже тепер ринок стейблкоїнів в ЄС зазнає суттєвих змін та отримає найпрозоріше регулювання.

"Стейблкоїни підуть першими у легальне поле і це правильно. Саме вони мають бути взірцем надійності та фундаментом стабільності індустрії. На їхньому прикладі регулюючі органи ЄС покажуть усім гравцям, що лише кришталево чисті проекти зможуть залишитися. Варто приготуватися до показових вигнань та втечі з європейського ринку сумнівних учасників галузі", - впевнений експерт.

При цьому коли певні проєкти пройдуть усі випробування стандартами MICA, додає Шевчишин, вони отримають не тільки право працювати на території ЄС, а й винагороду у вигляді великої частки ринку та операційної активності.

"Враховуючи велику частку ринку стейблкоїнів, такі пертурбації можуть підвищити волатильність всього крипторинку", - попереджає аналітик.

Які токени пройдуть чи не пройдуть випробування MiCA

Андрій Шевчишин вважає, що, скоріш за все, із ЄС прийдеться піти так званим алгометричним стейблкоїнам, підтримка яких заснована не на резервах, а на алгометричних механізмах.

А на думку Максима Орищака, більшість проєктів, представлених на ринку стейблкоїнів, знаходяться під загрозою заборони працювати у ЄС.

"За винятком USDC, решта стабільних монет швидше за все перебуває під загрозою, оскільки вимоги ЄС дуже високі. Особливо в частині резервів", - каже Максим Орищак.

Тому більшості проектів, швидше за все, доведеться піти з європейського ринку або сильно змінювати бізнес-модель, акцентує Орищак, адже у багатьох випадках буде простіше створюватиме стейблкоїн з нуля під вимоги MICA.

При цьому якщо розглядати найгірший сценарій, коли імениті та популярні стейблкоїни не зможуть відповідати MICA та будуть виведені з офіційних бірж ЄС, вони все одно зможуть працювати у регіоні неофіційно.

"Такі стейблкоїни перейдуть у позабіржовий та неофіційний p2p ринок. Тобто, їх можна буде використовувати на криптообмінниках чи для прямих переказів, з гаманця на гаманець. Але все одно такі монети інвесторам треба буде використовувати обережно, оскільки їхня невідповідність MICA буде сигналом їх проблемності для використання у ЄС", - роз’яснює Шевчишин.

Більше про ризики та перспективи змін на європейському ринку стейблкоїнів, читайте у статті Delo.ua "Сумнівний стейблкоїн. Як правила MiCA можуть змінити ринок стабільних токенів у Європі".