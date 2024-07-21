Как изменится рынок стейблкоинов в Европе после запуска MiCA — оценки экспертов

Этим летом рынок стейблкоинов в Европе пройдет серьезные трансформации, поскольку с 30 июня в ЕС заработал регламент Markets in Crypto assets (MiCA) в части стабильных монет. Это означает, что теперь эмитенты таких токенов должны зарегистрироваться в регулирующих органах ЕС, раскрыть информацию о резервах, иметь достаточно капитала для поддержки проекта во время форс-мажоров и т.д. Только при условии выполнения всех этих требований стейблкоины смогут получить право работать на территории Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Скорее всего, командам стабильных монет будет сложно перейти на стандарты регламента MiCA, чтобы сохранить свое присутствие в Европе. Такое мнение в комментарии Delo.ua высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Больше о рисках и перспективах изменений на европейском рынке стейблкоинов, читайте в статье Delo.ua "Сомнительный стейблкоин. Как правила MiCA могут изменить рынок стабильных токенов в Европе".

Андрей Шевчишин перечисляет, каким критериям должны отвечать эмитенты, если хотят работать в ЕС:

Обязательные разрешения и регистрация в регулирующих органах ЕС.

Публикация и раскрытие информации о своих резервах и механизмах обеспечения, а также прохождении аудита и даже проверок.

Поддержка достаточных резервов для обеспечения их стоимости и получения.

"Все эти требования будет выполнить сложно. Поскольку нужно учитывать такие моменты, как нахождение части резервов в оффшорах, а также сложность, а иногда и скрытость механизма обеспечения. Соответственно, вести бизнес в ЕС будет гораздо сложнее", — говорит Андрей Шевчишин.

Аналитик ЦБТ Максим Орыщак согласен с тем, что держателям стабильных монет будет трудно выполнить все требования MICA. Но у проектов нет выбора, ведь теперь рынок стейблкоинов в ЕС претерпевает существенные изменения и получит самое прозрачное регулирование.

"Стейблкоины пойдут первыми в легальное поле и это правильно. Именно они должны быть образцом надежности и фундаментом стабильности индустрии. На их примере регулирующие органы ЕС покажут всем игрокам, что только кристально чистые проекты смогут остаться. Следует приготовиться к показательным изгнаниям и бегству с европейского рынка" сомнительных участников отрасли", – уверен эксперт.

При этом, когда определенные проекты пройдут все испытания стандартами MICA, добавляет Шевчишин, они получат не только право работать на территории ЕС, но и вознаграждение в виде большой доли рынка и операционной активности.

"Учитывая большую долю рынка стейблкоинов, такие пертурбации могут повысить волатильность всего крипторынка", – предупреждает аналитик.

Какие токены пройдут или не пройдут испытания MiCA

Андрей Шевчишин считает, что, скорее всего, из ЕС придется уйти так называемым алгометрическим стейблкоинам, поддержка которых основана не на резервах, а на алгометрических механизмах.

По мнению Максима Орыщака, большинство проектов, представленных на рынке стейблкоинов, находятся под угрозой запрета работать в ЕС.

"За исключением USDC, остальные стабильные монеты скорее всего находятся под угрозой, поскольку требования ЕС очень высоки. Особенно в части резервов", — говорит Максим Орыщак.

Поэтому большинству проектов скорее всего придется уйти с европейского рынка или сильно менять бизнес-модель, акцентирует Орыщак, ведь во многих случаях будет проще создавать стейблкоин с нуля под требования MICA.

При этом, если рассматривать худший сценарий, когда именитые и популярные стейблкоины не смогут соответствовать MICA и будут выведены с официальных бирж ЕС, они все равно смогут работать в регионе неофициально.

"Такие стейблкоины перейдут во внебиржевой и неофициальный p2p рынок. То есть, их можно будет использовать на криптообменниках или для прямых переводов, с кошелька на кошелек. Но все равно такие монеты инвесторам нужно будет использовать осторожно, поскольку их несоответствие MICA будет сигналом их проблемности для использования в ЕС", — разъясняет Шевчишин.

Больше о рисках и перспективах изменений на европейском рынке стейблкоинов, читайте в статье Delo.ua "Сомнительный стейблкоин. Как правила MiCA могут изменить рынок стабильных токенов в Европе".