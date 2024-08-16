Восени курс біткоїну може вирости до $90-100 тис. - прогнози експертів

У жовтні вартість цифрового золота може досягти максимумів 2024 року. На цей тренд впливатимуть халвінг, крипто-ETF, пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Тож в позитивному сценарії BTC може досягти рівня у $70-90 тис., а в негативному - просісти до $50 тис. Більше про тренди та ризики на ринку криптовалют, читайте у статті Delo.ua "Угору чи вниз. Що варто чекати від курсу біткоїну восени".

Які сценарії росту та падіння курсу Bitcoin можна очікувати восени

Фінансовий радник Михайло Пацан надає такі прогнози для осіннього курсу Bitcoin:

базовий: у жовтні середній курс біткоїну буде коливатися у межах $60-70 тис.

позитивний: монета може дійти до відмітки у $90 тис. Такий прогноз стане реальним, якщо враховувати позитивні новини, зокрема, схвалення нових ETF і зростання інституційного інтересу до крипторинку.

негативний: курс головної монети може просісти до $50 тис. Цей прогноз буде реалізовано у випадку продовження негативних макроекономічних тенденцій або подальших регуляторних обмежень​ для криптогалузі.

Тим фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що до жовтня поведінка Bitcoin може йти в двох різних сценаріях:

базовий: якщо біткоїн вийде з торгового диапазону вгору (з меж коливань $60-70 тис.), тоді з точки зору технічного й графічного аналізу курс отримає потенціал руху в зону $84-85 тис.

позитивний: курс Bitcoin може вийти на рівень $104 тис., але для такого позитиву ринок повинен отримати новий приток покупців й ліквідності, у тому числі у спотові біткоїн-ETF.

Яку інвестиційну стратегію для біткоїну краще обрати до осені

Експерти рекомендують українцям, які цікавляться ринком криптовалют, наразі визначитись, чи краще заробляти на короткострокових коливаннях (тоді ви - трейдер), чи інвестувати на довгий строк (тоді ви - інвестор). Тоді виходячи від горизонту й моделі роботи з криптовалютою, буде різний підхід к операціям на ринку віртуальних активів.

"Якщо людина обирає роль інвестора, вона може вибрати стратегію кожного місяця інвестувати в BTC обрану суму. Таким чином, короткострокові коливання не мають турбувати людину", - звертає увагу Шевчишин.

Андрій Шевчишин наводить приклад. Уявімо, що інвестор обрав стратегії щомісячних поповнень біткоїну у своєму портфелі та зайшов у цифрове золото на піку ціни $68 тис. у листопаді 2021 року. Тобто, тоді людина купила перші монети на $100, а це завідомо поганий варіант. Після цього інвестор кожного місяця додавала до свого портфеля по $100 саме у Bitcoin. В такому випадку сьогодні інвестор мав би біля $3200 проінвестованих грошей. При цьому середня ціна придбання біткоїну в цей період склала б $40 тис. Тобто, за 2,5 роки інвестор міг заробили 70%, починаючи з дуже поганих позицій.

Михайло Пацан також вважає, що сьогодні людям краще обирати стратегію довгострокового тримання активів та можливість поступового збільшення своїх позицій у біткоїні за допомогою методу середньої вартості долара (dollar-cost averaging) - усереднення. Такий підхід дозволить зменшити ризики, пов'язані з волатильністю ринку.

"Також варто тримати певний об'єм біткоїну, що був закуплений раніше, і не поспішати з його продажем, оскільки довгострокові перспективи криптовалют залишаються позитивними​", - говорить Пацан.

Більше про тренди та ризики на ринку криптовалют, читайте у статті Delo.ua "Угору чи вниз. Що варто чекати від курсу біткоїну восени".