Современный развод: как разделить виртуальные активы

Криптовалюту, накопленную в браке, суды признают совместным имуществом супругов.

Когда при разводе супруги не приходят к согласию, они начинают делить имущество через суд. Общеизвестное правило: все, что нажито в законном союзу, является совместной собственностью и располовинивается если нет брачного договора.

Разделить можно дом, мебель, автомобиль, даже собаку и кота. Однако не все знают, что такой же процедуре подлежат не только материальные, но и виртуальные активы – криптовалюта, токены, стейблкоины… Если вас уже пугают эти термины, не сдавайтесь. Адвокат по бракоразводным процессам поможет пройти лабиринт.

Что такое виртуальные активы

В феврале 2022 года президент подписал закон, которым виртуальные активы признаются нематериальным благом, являющимся объектом гражданских прав, имеющим стоимость и выражающимся совокупностью данных в электронной форме. Если говорить просто, это деньги. Они не существуют физически, их нельзя потрогать, но можно копить, использовать для различных расчетов в сети и выгодных инвестиций.

Некоторые виды криптовалют:

Вitcoin – наиболее известная криптовалюта, которая обычно используется как средство сбережения капитала;

Альткоины – так называют криптовалюты, отличные от Bitcoin;

Stablecoins – криптовалюты, привязанные к курсу привычных нам валют, например, доллара или евро.

Даже если вы ничего не смыслите в виртуальной экономике, не стоит при разводе отказываться от своей доли в ней. Практика раздела виртуальных активов в Украине еще формируется, но важно, что суды признают их совместно нажитым имуществом.

Но прежде чем идти в суд, обратитесь к адвокату по разводам, чтобы проанализировать ситуацию и оценить свои шансы на успех. Есть ряд существенных нюансов, которые отличают раздел криптовалюты от раздела обычных банковских счетов.

Ищем "криптозаначку"

Если в браке финансовые вопросы решались открыто и сообща, перед разводом достаточно составить нотариально заверенное соглашение о разделе имущества, в которое включить криптовалюту. Держатель общего кошелька переводит половину или оговоренную часть средств на новый кошелек и заверяет транзакцию. Но достичь согласия, как свидетельствует опыт, удается далеко не всегда. Типичны ситуации, когда один из супругов выбирает криптовалюту как способ утаить от другого часть накопленного в браке капитала.

Это возможно по нескольким причинам:

криптовалюты не привязаны к банкам, они работают по технологии блокчейн (децентрализованная распределенная база данных, хранящая информацию в виде последовательной цепочки блоков);

криптокошельки анонимны, то есть не связаны с паспортными данными пользователей, для их открытия используются цифровые коды, s eed-фразы и другие зашифрованные "ключи";

средства могут храниться "холодным способом" – вне интернета на USB-накопителях или похожих устройствах.

Для человека, использующего интернет как источник новостей и досуга, это дремучая чаща. Но запомните: деньги всегда оставляют след. Адвокат по разводам уполномочен делать запросы в налоговую, на криптовалютные биржи, может проанализировать блокчейн для отслеживания транзакций и смарт-контрактов. В случае необходимости он привлечет независимого эксперта по выявлению скрытых активов и их оценке на момент разделения имущества.

Как подать иск

Начнем с того, что иск может не понадобиться. Если криптовалюта была камнем преткновения в споре, и адвокат помог найти доказательства ее существования, он может помочь супругам прийти к соглашению, что упросит и удешевит процедуру развода. Адвокат по бракоразводным процессам обычно имеет опыт медиатора – эксперта по достижению компромиссов.

Если каждая из сторон стоит на своем, раздел криптовалюты либо включается в требование о разделе общего имущества, либо подается отдельно, если физические активы уже поделены. В иске должны быть зафиксированы объем криптоактивов, их рыночная стоимость, заявление о передачи в ваши руки 50% или выплате компенсации. Чтобы предотвратить вывод средств с известного вам счета, ходатайствуйте о наложении ареста.

Это в теории. На практике самостоятельно составить иск крайне сложно, поскольку нужно правильно сформулировать доказательства существования криптоактивов. Неграмотно составленный иск может быть отклонен или суд исключит из него требование к криптовалюте. Лучше обратиться за помощью к адвокату, который имеет опыт бракоразводных процессов с разделом виртуальных активов.

Без присутствия в суде

Современные цифровые технологии позволяют совершить раздел имущества, в том числе криптовалюты, без личного присутствия на процессе. Первый вариант: исковое заявление подается через систему "Электронный суд", в нее же загружаются скан-копии документов, подтверждающих наличие криптокошелька. Адвокат проконсультирует, как это правильно сделать.

Второй вариант – ваши интересы в суде полностью будет представлять адвокат по разводам, с которым вы работали по поиску криптовалюты и который в курсе всех тонкостей вашей истории.

Что решает суд

Если доказательства существования виртуальных активов собраны, суд может вынести решения или - или:

обязать одного из супругов разделить с другим криптокошелек (или криптокошельки);

обязать владельца криптоактивов выплатить другому супругу половину их текущей денежной стоимости.

К какому заключению придет суд, будет зависит от желания, аргументации сторон и убедительности адвоката.

Не подлежат разделу:

криптовалюта, купленная до брака при условии, что это будет доказано;

криптовалюта, полученная в подарок или по наследству.

Сколько это стоит

Стоимость работы адвоката по разводу зависит от ее объема и сложности. Одна история – составить иск по известному криптокошельку, другая – искать виртуальные "клады". В любом случае цена услуг будет составлена по обоюдному согласию и отражена в договоре.

Что касается бракоразводного процесса, то судебный сбор составляет 1% от суммы иска, но не может превышать 3-х прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В 2026 году максимальная сумма сбора составляет 9 984 гривен.

Какие нужны документы

Базовый пакет документов, подтверждающих право собственности на криптовалюту:

скриншоты личного кабинета на криптобирже с указанием публичного ключа или адреса кошелька;

информация о типе криптовалюты;

выписки из блокчейн-обозревателей (Blockchain.com, Etherscan и др.), подтверждающие транзакции и наличие средств;

подтверждение покупок криптовалюты (выписки с банковских счетов, карты, подтверждающие перевод средств на криптобиржи или P2P-продавцам).

Дополнительными доказательствами могут стать:

скриншоты переписки, подтверждающие покупку и владение криптовалютой;

декларации о доходах, если речь идет о лице, которое обязано ее подавать.

Заключение

Виртуальные активы регулируются законом Украины и являются объектом права собственности, которое может быть передано по наследованию или разделено при разводе. Суды принимают иски по разделу нажитого в браке совместного имущества, в которые включена криптовалюта. Сложность заключается в том, что криптоактивы анонимны, и при подаче иска необходимо доказать наличие таковых у одного из супругов. Эта задачу поможет решить адвокат, знающий специфику современных бракоразводных процессов.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что при разводе криптовалюту можна разделить наравне с банковскими счетами?

Да, если такие активы созданы в браке, но сама процедура более сложная.

Подлежит ли разделу криптовалюта, если брак официально не зарегистрирован?

Только в том случае, если факт совместного проживания и стойких отношений будет признан судом.

Можно ли найти криптокошелек, который прячет один из супуругов?

Адвокат, участвующий в современных бракоразводных процессах, имеет такой опыт.

Можно ли разделить иски о криптовалюте и физических активах?

Можно, если требует время на поиск спрятанной криптовалюты.

Что даст раздел виртуальных активов?

Вы можете получить либо собственный криптокошелек, которые со временем может вырасти в цене, либо компенсацию в реальных деньгах по курсу, действующему на момент принятия судом решения.