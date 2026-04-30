Сучасне розлучення: як поділити віртуальні активи

Криптовалюту, накопичену в шлюбі, суди визнають спільним майном подружжя.

Коли при розлученні подружня пара не доходить згоди, вона починає ділити майно через суд. Загальновідоме правило: все, що набуто у законному союзі, є спільною власністю і ділиться навпіл, якщо немає шлюбного договору.

Розділити можна будинок, меблі, автомобіль, навіть собаку та кота. Проте не всі знають, що такій же процедурі підлягають не тільки матеріальні, а й віртуальні активи – криптовалюта, токени, стейблкоїни… Якщо вас вже налякали ці терміни, не відступайте. Адвокат із розлучень допоможе пройти лабіринт.

Що таке віртуальні активи

У лютому 2022 року президент підписав закон, яким віртуальні активи визнаються нематеріальним благом, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражається сукупністю даних в електронній формі. Якщо говорити просто, то це гроші. Вони не існують фізично, їх не можна помацати, але можна накопичувати, використовувати для різних розрахунків у мережі та вигідних інвестицій.

Деякі види криптовалют:

Вitcoin – найвідоміша криптовалюта, яка зазвичай використовується як засіб заощадження капіталу;

Альткоїни – так називають криптовалюти, відмінні від Bitcoin;

Stablecoins – криптовалюти, прив'язані до курсу звичних нам валют, наприклад, долара чи євро.

Навіть якщо ви нічого не тямите у віртуальній економіці, не варто при розлученні відмовлятися від своєї частки в ній. Практика розподілу віртуальних активів в Україні ще формується, але важливо, що суди визнають їх спільно набутим майном.

Однак перш ніж іти до суду, зверніться до адвоката із розлучень, щоб проаналізувати ситуацію та оцінити свої шанси на успіх. Є низка істотних нюансів, які відрізняють розділ криптовалюти від поділу звичайних банківських рахунків.

Шукаємо "криптосховок"

Якщо у шлюбі фінансові питання вирішувалися відкрито та спільно, перед розлученням достатньо скласти нотаріально завірену угоду про поділ майна, до якої включити криптовалюту. Утримувач загального гаманця переказує половину або обумовлену частину коштів на новий гаманець і засвідчує транзакцію. Але досягти згоди, як свідчить досвід, вдається далеко не завжди. Типові ситуації, коли один із подружжя вибирає криптовалюту як засіб приховати від другого частину накопиченого в шлюбі капіталу.

Це можливо з кількох причин:

криптовалюти не прив'язані до банків, вони працюють за технологією блокчейн (децентралізована розподілена база даних, що зберігає інформацію у вигляді послідовного ланцюжка блоків);

криптогаманці анонімні, тобто не пов'язані з паспортними даними користувачів, для їх відкриття використовуються цифрові коди, seed-фрази та інші зашифровані "ключі";

кошти можуть зберігатися "холодним способом" – поза інтернетом на USB-накопичувачах або подібних пристроях.

Для людини, яка використовує інтернет як джерело новин та дозвілля, це дрімучі хащі. Але запам'ятайте: гроші завжди залишають слід. Адвокат із розлучень уповноважений робити запити до податкової, на криптовалютні біржі, може проаналізувати блокчейн для відстеження транзакцій та смарт-контрактів. У разі потреби він залучить незалежного експерта з виявлення прихованих активів та їх оцінки на момент поділу майна.

Як подати позов

Почнемо з того, що позов може не знадобитися. Якщо криптовалюта була каменем спотикання у суперечці, і адвокат знайшов докази її існування, він може допомогти подружжю дійти згоди, що спросить і здешевить процедуру розлучення. Адвокат із шлюборозлучних процесів зазвичай має досвід медіатора – експерта з компромісів.

Якщо кожна із сторін стоїть на своєму, розділ криптовалюти або включається до вимоги про поділ спільного майна, або подається окремо, якщо фізичні активи вже поділені. У позові мають бути зафіксовані обсяг криптоактивів, їхня ринкова вартість, заява про передачу у ваші руки 50% або виплату компенсації. Щоб запобігти виведенню коштів із відомого вам рахунку, клопочіться перед судом про накладення арешту.

Це теоретично. Насправді самостійно скласти позов дуже складно, оскільки потрібно правильно сформулювати докази існування криптоактивів. Безграмотно складений позов може бути відхилений або суд виключить з нього вимогу щодо криптовалюти. Краще звернутися за допомогою до адвоката, який має досвід у шлюборозлучних процесах із поділом віртуальних активів.

Без присутності в суді

Сучасні цифрові технології дозволяють здійснити поділ майна, у тому числі криптовалюти, без особистої присутності на процесі. Перший варіант: позовна заява подається через систему "Електронний суд", до неї завантажуються скан-копії документів, що підтверджують наявність криптогаманця. Адвокат проконсультує, як правильно це зробити.

Другий варіант – ваші інтереси в суді повністю представлятиме адвокат з розлучень, з яким ви працювали під час пошуку криптовалюти і який в курсі всіх тонкощів вашої історії.

Що вирішує суд

Якщо докази існування віртуальних активів зібрані, суд може ухвалити рішення або - або:

зобов'язати одного з подружжя розділити з іншим криптогаманець (або криптогаманці);

зобов'язати власника криптоактивів виплатити іншому чоловікові половину їх поточної грошової вартості.

Якої думки прийде суд, залежить від бажання, аргументації сторін та переконливості адвоката.

Не підлягають розділу:

криптовалюта, куплена до шлюбу за умови, що це буде доведено;

криптовалюта, отримана у подарунок або у спадщину.

Скільки це коштує

Вартість роботи адвоката з розлучення залежить від її обсягу та складності. Одна історія – скласти позов за відомим криптогаманцем, інша – шукати віртуальні "скарби". У будь-якому випадку ціна послуг буде складена за взаємною згодою та відображена у договорі.

Щодо самого процесу, то судовий збір становить 1% від суми позову, але не може перевищувати 3-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У 2026 році максимальна сума збору становить 9 984 гривні.

Які потрібні документи

Базовий пакет документів, що підтверджують право власності на криптовалюту:

скриншоти особистого кабінету на криптобіржі із зазначенням публічного ключа або адреси гаманця;

інформація про тип криптовалюти;

виписки з блокчейн-браузерів (Blockchain.com, Etherscan та ін.), що підтверджують транзакції та наявність коштів;

підтвердження покупок криптовалюти (витяги з банківських рахунків, картки, що підтверджують переказ коштів на криптобіржі або P2P-продавцям).

Додатковими доказами можуть стати:

скриншоти листування, що підтверджують купівлю та володіння криптовалютою;

декларації про доходи, якщо йдеться про особу, яка зобов'язана її подавати.

Висновок

Віртуальні активи регулюються законом України та є об'єктом права власності, який може бути передано у спадок або розділено при розлученні. Суди приймають позови щодо розділу набутого у шлюбі спільного майна, до якого включено криптовалюту. Складність полягає в тому, що криптоактиви анонімні, і при подачі позову необхідно довести їх існування у одного з подружжя. Це завдання допоможе вирішити адвокат, який знає специфіку сучасних шлюборозлучних процесів.

Часті питання

Чи правда, що при розлученні криптовалюту можна поділити так само, як банківські рахунки?

Так, якщо такі активи створені в шлюбі, але сама процедура поділу складніша.

Чи підлягає поділу криптовалюта, якщо шлюб офіційно не зареєстрований?

Тільки в тому випадку, якщо факт спільного проживання та стійких стосунків буде визнаний судом.

Чи можна знайти криптогаманець, який ховає один із подружжя?

Адвокат, який бере участь у сучасних шлюборозлучних судових процесах, має такий досвід.