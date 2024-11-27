АРМА в декабре запустит систему защищенного электронного взаимодействия с правоохранителями

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разрабатывает защищенную систему электронного информационного взаимодействия с органами прокуратуры и досудебного расследования. Внедрение системы в опытную эксплуатацию планируется уже к концу 2024 года, сообщает пресс-служба агентства.

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Система разработана для быстрого обмена информацией между АРМА и правоохранительными органами по выявлению, розыску и управлению активами. Это позволит значительно ускорить процессы передачи запросов в АРМА и получения данных об активах, подлежащих аресту.

Разработка системы предусмотрена выполнением мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы и в рамках Национальной программы информатизации.

К системе присоединятся ключевые правоохранительные органы: Офис генерального прокурора, Национальная полиция, СБУ, ГБР, БЭБ, НАБУ.

Преимущества системы

1. Быстрый обмен информацией.

2. Обеспечение надежной защиты служебной и конфиденциальной информации.

3. Автоматизация процессов учета запросов и ответов .

4. Экономия времени и ресурсов.

5. Создание единой защищенной среды для взаимодействия правоохранительных органов .

Система разрабатывается с учетом самых высоких стандартов информационной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства по защите информации. Ее внедрение будет способствовать повышению прозрачности, сокращению коррупционных рисков и улучшению эффективности работы АРМА.

Справка: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами является центральным органом исполнительной власти. Агентство занимается разработкой и внедрением государственной политики в сфере поиска и выявления активов, которые могут быть арестованы в рамках уголовных производств, а также управлением такими активами.

Напомним, что АРМА реализовала ряд арестованных активов, что позволит пополнить госбюджет на 10 миллионов гривен. В частности, была продана алкогольная продукция на 5,7 млн грн и 63 картины из "коллекции Медведчука" за 788 тыс. грн.