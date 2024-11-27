АРМА у грудні запустить систему захищеної електронної взаємодії з правоохоронцями

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розробляє захищену систему електронної інформаційної взаємодії з органами прокуратури та досудового розслідування. Впровадження системи в дослідну експлуатацію планується вже до кінця 2024 року, інформує пресслужба агентства.

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Система розроблена для швидкого обміну інформацією між АРМА та правоохоронними органами щодо виявлення, розшуку та управління активами. Це дозволить значно пришвидшити процеси надсилання запитів до АРМА та отримання даних про активи, що підлягають арешту.

Розробка системи передбачена виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки та в рамках Національної програми інформатизації.

До системи приєднаються ключові правоохоронні органи: Офіс генерального прокурора, Національна поліція, СБУ, ДБР, БЕБ, НАБУ.

Переваги системи

1. Швидкий обмін інформацією.

2. Забезпечення надійного захисту службової та конфіденційної інформації.

3. Автоматизація процесів обліку запитів та відповідей.

4. Економія часу та ресурсів.

5. Створення єдиного захищеного середовища для взаємодії правоохоронних органів.

Система розробляється з урахуванням найвищих стандартів інформаційної безпеки та відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації. Її впровадження сприятиме підвищенню прозорості, зменшенню корупційних ризиків та покращенню ефективності роботи АРМА.

Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами є центральним органом виконавчої влади. Агентство займається розробкою та впровадженням державної політики у сфері пошуку й виявлення активів, які можуть бути арештовані в рамках кримінальних проваджень, а також управлінням такими активами.

Нагадаємо, що АРМА реалізувало низку арештованих активів, що дозволить поповнити держбюджет на 10 мільйонів гривен. Зокрема, було продано алкогольної продукції на 5,7 млн грн та 63 картини з "колекції Медведчука" за 788 тис. грн.