Больше участников, лучшая цена: как будут проходить торги на Prozorro без аукционов

Хотя правительство временно отменило проведение электронных аукционов, торги на площадке Prozorro будут проходить, а эксперты говорят, что благодаря решению Кабмина в тендерах теперь будет участвовать больше поставщиков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кабинет министров Украины объявил об отмене электронных аукционов в системе электронных закупок Prozorro, закрепленной постановлением правительства №1495. Предусмотрено, что аукционы упраздняются на ближайшие шесть месяцев, а причиной такого решения стали блэкауты в стране. Об этом говорится в новой статье Фокуса «Торги без аукционов? Почему отмена электронных аукционов не повлияет на систему публичных закупок».

Такие изменения не станут причиной отмены торгов в целом – подчеркивают ГП «Прозорро». «Отказ от аукционов – это временное решение. Даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система будет автоматически определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, которые предоставили поставщики при подаче своего тендерного предложения», - сообщила и.о. директора ГП "Прозорро" Наталья Шимко.

Управляющий партнер Адвокатского объединения «Радиевский и Партнеры» Юрий Радзиевский объясняет: в последнее время с возникновением блэкаутов многие участники торгов не имеют доступа к системе, и когда назначены аукционы, то участники просто не могут участвовать в них из-за отсутствия интернета. Очевидно, что права таких участников нарушаются. И для решения проблемы инициированы следующие изменения. Упраздняются аукционы, а победитель торгов будет определяться по наименьшей предложенной цене», – говорит Юрий Радзиевский.

Заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун говорит: в условиях энергетической нестабильности правительство временно, на 6 месяцев, изменило правила проведения торгов, тем самым обеспечив равный доступ к системе публичных закупок Prozorro. И сейчас отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются – «аукцион». Однако сама система закупок продолжает работать.

В Министерстве инфраструктуры говорят, что система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать более высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах. «По новым правилам, участники должны приходить на торги с взвешенным и вычисленным окончательным ценовым предложением. То есть ценовой фактор остается ключевым при выборе исполнителя», - сообщили в Мининфраструктуры.

Эксперты уверены – приостановка аукционов Prozorro не есть «зрада».

«Все остается прозрачно. И обнародование тендерной документации, и обжалование, и представление предложений, и оглашение победителей. Почему именно на этапе аукционов возникли проблемы? У меня и на работе, и дома генераторы. Но если выключается свет, при переподключении на генераторы интернет начинает работать через 1-3 минуты. А время на смену цены у участника это 2 минуты. И это критично», – говорит эксперт по закупкам Проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах. Она отметила, что аукционы вернутся, когда наладится ситуация с энергоснабжением.

Экс-гендиректор ГП «Прозорро» Василий Задворный сообщил: на аукционы оказывает существенное влияние отключение электроэнергии, ведь по времени аукцион длится 10-15 минут. Теперь, когда аукционов нет, у участников будет существенно больше времени на отправку предложений.

Итак, система публичных закупок Prozorro после принятия правительством постановления об отмене электронных аукционов продолжает функционировать, заказчики объявляют тендеры, а участники представляют свои ценовые предложения, и победитель определяется по самому низкому ценовому предложению. Эксперты уверены – такой подход не только позволит участвовать в торгах как можно большему количеству поставщиков, что будет способствовать росту конкуренции, но и будет положительно влиять на экономию средств заказчиков.

Напомним, из-за постоянных обстрелов со стороны России объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro могут участвовать в электронных аукционах. В связи с этим Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов.