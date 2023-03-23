Большинство украинцев: кто вошел в состав наблюдательного совета "Укрпочты"

Кабинет Министров Украины утвердил на должности членов наблюдательного совета АО "Укрпочта" семерых победителей отбора: пять независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что независимыми членами наблюдательного совета стали:

Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания),

Карновски Якуб (Польша, опыт работы в наблюдательных советах "Укрпочта" и УЗ),

Кэррол Гери Джон (Великобритания, почтовый бизнес),

Малинская Елена Александровна (Украина, стратегический менеджмент и банковское дело),

Митюков Игорь Александрович (Украина, финансовый менеджмент).

Также в состав наблюдательного совета вошли два представителя государства: Бернацкая Наталья Илларионовна (Украина, профессор хозяйственного и трудового права) и Прасолова Кристина Игоревна (Украина, экономист).

В Минэкономике подчеркнули, что среди ключевых требований к кандидатам были опыт работы в наблюдательных советах крупных компаний, управленческий опыт в банковской/финансовой, логистической и сфере почтовой связи, международной и инвестиционной деятельности, опыт цифровых и стратегических трансформаций.

Свои кандидатуры на конкурс в наблюдательный совет АО "Укрпочта" подали 131 человек со всего мира. На финальной стадии отбора Номинационным комитетом было заслушано 18 человек из короткого списка претендентов на 7 должностей.

"Этот наблюдательный совет должен стать толчком для развития компании, привлечения новых инвестиций и осуществления современных сервисов. Мы ожидаем, что новые специалисты усилят команду государственного почтового оператора", - подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, наблюдательный совет является составной частью реформы системы корпоративного управления. Новый состав наблюдательного совета "Укрпочты" будет иметь большинство членов из Украины и отличаться лучшей осведомленностью с реалиями украинской экономики.

При этом иностранцы в составе такого борда должны воплощать европейский опыт трансформаций аналогичных "Укрпочте" организаций, а также внедрять новейшие инструменты развития бизнеса в сфере цифровизации и банковского дела.

Отметим, это уже второй конкурс, в состоявшийся в этом году наблюдательный совет государственных компаний. В январе правительство утвердило на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".