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Большинство украинцев: кто вошел в состав наблюдательного совета "Укрпочты"
Кабинет Министров Украины утвердил на должности членов наблюдательного совета АО "Укрпочта" семерых победителей отбора: пять независимых членов и двух представителей государства.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что независимыми членами наблюдательного совета стали:
- Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Великобритания),
- Карновски Якуб (Польша, опыт работы в наблюдательных советах "Укрпочта" и УЗ),
- Кэррол Гери Джон (Великобритания, почтовый бизнес),
- Малинская Елена Александровна (Украина, стратегический менеджмент и банковское дело),
- Митюков Игорь Александрович (Украина, финансовый менеджмент).
Также в состав наблюдательного совета вошли два представителя государства: Бернацкая Наталья Илларионовна (Украина, профессор хозяйственного и трудового права) и Прасолова Кристина Игоревна (Украина, экономист).Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Минэкономике подчеркнули, что среди ключевых требований к кандидатам были опыт работы в наблюдательных советах крупных компаний, управленческий опыт в банковской/финансовой, логистической и сфере почтовой связи, международной и инвестиционной деятельности, опыт цифровых и стратегических трансформаций.
Свои кандидатуры на конкурс в наблюдательный совет АО "Укрпочта" подали 131 человек со всего мира. На финальной стадии отбора Номинационным комитетом было заслушано 18 человек из короткого списка претендентов на 7 должностей.
"Этот наблюдательный совет должен стать толчком для развития компании, привлечения новых инвестиций и осуществления современных сервисов. Мы ожидаем, что новые специалисты усилят команду государственного почтового оператора", - подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, наблюдательный совет является составной частью реформы системы корпоративного управления. Новый состав наблюдательного совета "Укрпочты" будет иметь большинство членов из Украины и отличаться лучшей осведомленностью с реалиями украинской экономики.
При этом иностранцы в составе такого борда должны воплощать европейский опыт трансформаций аналогичных "Укрпочте" организаций, а также внедрять новейшие инструменты развития бизнеса в сфере цифровизации и банковского дела.
Отметим, это уже второй конкурс, в состоявшийся в этом году наблюдательный совет государственных компаний. В январе правительство утвердило на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".