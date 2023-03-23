- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Більшість українців: хто увійшов до складу наглядової ради "Укрпошти"
Кабінет Міністрів України затвердив на посади членів наглядової ради АТ "Укрпошта" сімох переможців відбору: п’ять незалежних членів та двох представників держави.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що незалежними членами наглядової ради стали:
- Абдрасілов Рінат (Киргизстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія),
- Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в наглядових радах "Укрпошта" та УЗ),
- Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес),
- Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа),
- Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент).
Також до складу наглядової ради увійшли двоє представників держави: Бернацька Наталія Іларіонівна (Україна, професор господарського та трудового права) і Прасолова Крістіна Ігорівна (Україна, економіст).Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Мінекономіці підкреслили, що серед ключових вимог до кандидатів були досвід роботи в наглядових радах великих компаній, управлінський досвід у банківській/фінансовій, логістичній та сфері поштового зв’язку, міжнародної та інвестиційної діяльності, досвід цифрових та стратегічних трансформацій тощо.
Свої кандидатури на конкурс до наглядової ради АТ "Укрпошта" подали 131 особа з усього світу. На фінальній стадії відбору Номінаційним комітетом було заслухано 18 осіб з короткого списку претендентів – на 7 посад.
"Ця наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора", - наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, наглядова рада є складовою реформи системи корпоративного управління. Тож, новий склад наглядової ради "Укрпошти" буде мати більшість членів з України та відрізнятися кращою обізнаністю з реаліями української економіки.
При цьому, іноземці у складі такого борду мають втілювати європейський досвід трансформацій аналогічних до "Укрпошти" організацій, а також запроваджувати новітні інструменти розвитку бізнесу у сфері цифровізації та банківської справи.
Це вже другий конкурс, до наглядових рад державних компаній, який відбувся в цьому році. У січні Уряд затвердив на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".