Більшість українців: хто увійшов до складу наглядової ради "Укрпошти"

Кабінет Міністрів України затвердив на посади членів наглядової ради АТ "Укрпошта" сімох переможців відбору: п’ять незалежних членів та двох представників держави.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що незалежними членами наглядової ради стали:

Абдрасілов Рінат (Киргизстан, старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія),

Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в наглядових радах "Укрпошта" та УЗ),

Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес),

Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа),

Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент).

Також до складу наглядової ради увійшли двоє представників держави: Бернацька Наталія Іларіонівна (Україна, професор господарського та трудового права) і Прасолова Крістіна Ігорівна (Україна, економіст).

У Мінекономіці підкреслили, що серед ключових вимог до кандидатів були досвід роботи в наглядових радах великих компаній, управлінський досвід у банківській/фінансовій, логістичній та сфері поштового зв’язку, міжнародної та інвестиційної діяльності, досвід цифрових та стратегічних трансформацій тощо.

Свої кандидатури на конкурс до наглядової ради АТ "Укрпошта" подали 131 особа з усього світу. На фінальній стадії відбору Номінаційним комітетом було заслухано 18 осіб з короткого списку претендентів – на 7 посад.

"Ця наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора", - наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, наглядова рада є складовою реформи системи корпоративного управління. Тож, новий склад наглядової ради "Укрпошти" буде мати більшість членів з України та відрізнятися кращою обізнаністю з реаліями української економіки.

При цьому, іноземці у складі такого борду мають втілювати європейський досвід трансформацій аналогічних до "Укрпошти" організацій, а також запроваджувати новітні інструменти розвитку бізнесу у сфері цифровізації та банківської справи.

Це вже другий конкурс, до наглядових рад державних компаній, який відбувся в цьому році. У січні Уряд затвердив на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".