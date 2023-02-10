Наглядова рада "Нафтогазу" отримала нового голову: хто ним став

Спеціаліста з розвідки та видобування з досвідом роботи в нафтогазовій сфері Ентоні Маріно обрали головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

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Про це 10 лютого повідомила пресслужба компанії.

Рішення прийняли в межах засідання наглядової ради компанії. Новий голова наглядової ради "Нафтогазу" у минулому обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд Vermilion Energy.

Наразі Маріно за сумісництвом є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

"Новообрана наглядова рада "Нафтогазу" розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття. Впевнений, що попереду на нас чекає багато плідної роботи", — додав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що розпорядженням від 3 листопада Кабмін призначив головою правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, який напередодні був звільнений Верховною Радою з посади міністра розвитку громад та територій.

У січні уря призначив наглядову раду НАК. Представниками держави в наглядовій раді стали Наталя Бойко, котра вже обіймала посаду члена наглядової ради компанії та заступник голови ОП Ростислав Шурма.