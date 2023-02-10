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Набсовет "Нафтогаза" получил нового председателя: кто им стал
Специалиста по разведке и добыче с опытом работы в нефтегазовой сфере Энтони Марино избрали председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаза Украины".
Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба компании.
Решение было принято в рамках заседания наблюдательного совета компании. Новый глава наблюдательного совета "Нафтогаза" в прошлом занимал должности исполнительного директора, президента и СЭО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy.
Марино по совместительству является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002-2020 годов он работал в наблюдательных советах и советах директоров 6 компаний и организаций. Является гражданином США и Канады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Новоизбранный наблюдательный совет "Нафтогаза" начинает свою работу. Это очень важно как для обеспечения прозрачности процессов внутри компании, так и для ее публичного восприятия. Уверен, что впереди нас ждет много плодотворной работы", - добавил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
Напомним, что распоряжением от 3 ноября Кабмин назначил председателем правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева, который до этого был уволен Верховной Радой с должности министра развития общин и территорий.
В январе правительство назначило наблюдательный совет НАК. Представителями государства в наблюдательном совете стали Наталья Бойко, уже занимавшая должность члена наблюдательного совета компании и заместитель председателя ОП Ростислав Шурма.