Цена на нефть снизилась из-за увеличения ее запаса в США

22 марта на азиатских торгах цена на нефть снизилась, поскольку ее запасы в США на прошлой неделе неожиданно выросли, а значит, спрос может ослабевать.

Цены на Brent упали на 55 центов, или 0,73%, до 74,77 долларов за баррель, а цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 59 центов, или 0,85%, до 69,08 доллара , сообщает Reuters.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США выросли примерно на 3,3 миллиона баррелей в неделю.

Отмечается, что ФРС вполне может приостановить дальнейшее повышение ставок или отложить обнародование новых экономических прогнозов из-за коллапсов в мировом банковском секторе.

На прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали наибольшее падение через несколько месяцев после начавшихся 10 марта громких банкротств американских банков и кризиса в европейской Credit Suisse.

Тем не менее, представители ОПЕК+, менеджеры хедж-фондов и участники рынка назвали недавнее снижение цен на нефть спекуляцией.

Стабилизация и рост цен на нефть произошли после встречи между Саудовской Аравией и Россией. На фоне высоких ожиданий спроса из Китая рынок успокоился, хотя перед этим все указывало на наибольшее падение цены с декабря из-за банковского кризиса, произошедшего в результате банкротства Silicon Valley Bank.