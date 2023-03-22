Ціна на нафту знизилася через збільшення її запасу у США

22 березня на азіатських торгах ціна на нафту знизилася, оскільки її запаси в США минулого тижня несподівано зросли, а отже попит може слабшати.

Ціни на Brent, впали на 55 центів, або 0,73%, до 74,77 доларів за барель, а ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 59 центів, або 0,85%, до 69,08 долара, повідомляє Reuters.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США зріс приблизно на 3,3 мільйона барелів за тиждень.

Зазначається, що ФРС цілком може призупинити подальше підвищення ставок або відкласти оприлюднення нових економічних прогнозів через колапси у світовому банківському секторі.

Минулого тижня ціни на нафту продемонстрували найбільше падіння за кілька місяців після гучних банкрутств американських банків, які почалися 10 березня, і кризи в європейській Credit Suisse.

Попри це, представники ОПЕК+, менеджери хедж-фондів та учасники ринку назвали нещодавнє зниження цін на нафту спекуляцією.

Стабілізація та зростання ціни на нафту відбулася після зустрічі між Саудівською Аравією та Росією. На тлі високих очікувань попиту з Китаю ринок заспокоївся, хоча перед цим все вказувало на найбільше падіння ціни з грудня через банківську кризу, яка сталася внаслідок банкрутства Silicon Valley Bank.