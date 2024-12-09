Цены на какао достигли 7-месячного максимума

Фьючерсы на какао достигли наивысшего уровня за последние семь месяцев из-за ухудшения перспектив урожая в Западной Африке – главном регионе-производителе. Цена на какао в Нью-Йорке поднялась на 4,6%, до 10 305 долларов за тонну, а в Лондоне – на 4,4%.

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Об этом пишет Вloomberg.

Отмечается, что самый активный контракт в Нью-Йорке вырос на 5,4% до 10 380 долларов за тонну, что является рекордом с конца апреля.

Агентство пишет, что цены растут на фоне ухудшения прогнозов урожайности в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые обеспечивают вместе более 60% мирового производства какао. На ситуацию повлияли суровые погодные условия, которые начались в начале года и продолжаются.

Ключевым фактором остается сезонный сухой период Харматтана в Западной Африке. Он сопровождается сильными сухими ветрами и минимальным количеством осадков, что истощает почву и оказывает негативное влияние на состояние посевов. Аналитики предупреждают, что низкая влажность и минимальные дожди могут снизить среднегодовой урожай.

"В последние недели перспективы среднего урожая ухудшились. Погодные условия в ближайшие три месяца будут определять, насколько серьезным будет это ухудшение", — отметил руководитель исследований TRS by Expana Стив Уоттеридж.

Рост цен на какао и другие товары на фоне нестабильности климатических условий может повлиять на глобальные поставки, что вызывает беспокойство у производителей и потребителей.

Кроме какао, наблюдался рост цен и на другие аграрные товары. На бирже Нью-Йорка фьючерсы на кофе арабику поднялись до самого высокого уровня за более 40 лет. доллара за фунт, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

Заметим, что о значительное удорожание какао-бобов и кофе предупреждали еще в июне 2023: об этом сообщал европейских покупателей один из крупнейших производителей какао в Гане.