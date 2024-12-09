Ціни на какао досягли 7-місячного максимуму

Ф'ючерси на какао досягли найвищого рівня за останні сім місяців через погіршення перспектив урожаю в Західній Африці — головному регіоні-виробнику. Ціна на какао в Нью-Йорку піднялася на 4,6%, до 10 305 доларів за тонну, а в Лондоні — на 4,4%.

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Про це пише Вloomberg.

Зазначається, що найактивніший контракт у Нью-Йорку виріс на 5,4%, до 10 380 доларів за тонну, що є рекордом з кінця квітня.

Агентство пише, що ціни зростають на тлі погіршення прогнозів врожайності у Кот-д’Івуарі та Гані, які разом забезпечують понад 60% світового виробництва какао. На ситуацію вплинули суворі погодні умови, які почалися на початку року і продовжуються.

Ключовим фактором залишається сезонний сухий період Харматтан у Західній Африці. Він супроводжується сильними сухими вітрами та мінімальною кількістю опадів, що виснажує ґрунт і негативно впливає на стан посівів. Аналітики попереджають, що низька вологість і мінімальні дощі можуть зменшити середньорічний урожай.

"Останніми тижнями перспективи середнього врожаю погіршилися. Погодні умови в найближчі три місяці визначатимуть, наскільки серйозним буде це погіршення", — зазначив керівник досліджень TRS by Expana Стів Вотерідж.

Зростання цін на какао та інші товари на фоні нестабільності кліматичних умов може вплинути на глобальні поставки, що викликає занепокоєння у виробників і споживачів.

Крім какао, спостерігалося зростання цін і на інші аграрні товари. На біржі Нью-Йорка ф'ючерси на каву арабіку піднялися до найвищого рівня за понад 40 років. У середу ціна на зерна цього сорту зросла на 3,1%, досягнувши 3,1715 долара за фунт, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.

Зауважимо, що про значне здорожчання какао-бобів та кави попереджали ще у червні 2023 року: про це повідомляв європейських покупців один з найбільших виробників какао в Гані.