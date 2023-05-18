ЕБРР заявил о необходимости 250 млрд. дол. инвестиций только для возвращения Украины на довоенный уровень экономического развития

ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украину, в своем очередном выпуске «Региональных экономических перспектив» очертил свое видение, что необходимо для начала успешной реконструкции Украины после войны.

Согласно исследованиям банка, ускоренные темпы экономического роста после войны не гарантированы. Только одна из пяти стран, которая восстанавливалась после войны, располагала хотя бы 25 последующими мирными годами. Как следствие, подавляющее большинство стран так и не достигали довоенного уровня даже в долгосрочной перспективе.

Только 29% стран достигали довоенных показателей ВВП в 5-летней перспективе после войны.

По оценкам банка, для Украины, чтобы попасть в положительную выборку, необходимо расти по 14% ежегодно. В таких условиях ВВП достигнет 225 млрд. дол. в постоянных ценах 2022г.

Исходя из опыта стран, демонстрировавших чрезвычайно высокие темпы долгосрочного экономического роста, главным условием для этого является существенный рост доли инвестиций (валового накопления основного капитала, ВНОК) в ВВП. В быстрорастущих странах этот показатель был на уровне не менее 30%, в среднем – 35%. Тогда как в Украине доля ВНОК в ВВП и до большой войны (в 2016-2021 году) была в среднем 16%, то есть в 2 раза меньше необходимой нормы, из-за низкого уровня валовых внутренних сбережений (14,5% ВВП в среднем за 2016 год) -2021 гг.) и притока капитала (портфельных и прямых иностранных инвестиций, ПИИ).

Украине для достижения восстановления за 5 лет необходимо чистое привлечение капитала на уровне в среднем 50 млрд. дол. в год (20% ВВП). В то время как в 2010-2021 среднегодовые объемы привлечений составляли 3% ВВП для и ПИИ и 1,4% ВВП для портфельных инвестиций. Институты в Украине должны быть способны эффективно абсорбировать такой уровень инвестиций. Более того, весомый вызов для возобновляемых после войны стран это снижение объемов ПИИ.

В таких условиях единственным источником закрытия разрыва между внутренними сбережениями и необходимыми инвестициями является внешнее финансирование – существенная поддержка официальных доноров и привлечение ПИИ, которые должны трансформироваться в публичные и частные инвестиции, дополняя друг друга. Кроме капиталовложений в энергоэффективное промышленное оборудование, с/х машиностроение, восстановление жилищного фонда и инфраструктуры, частные инвестиции будут стимулировать трансфер технологической, управленческой экспертизы и сокращения затрат.

В то время как международная помощь, кроме финансирования, будет строить необходимые условия для реализации структурных реформ, без которых страна может застрять в тисках бюрократического аппарата, коррупции и неформальной экономики.

Добавлю от себя, что план восстановления представлен в Лугано год назад, заложил ориентиры для последующих оценок и планов. В нем также говорилось о 250 млрд. дол. привлечение ПИИ на долгосрочном горизонте как части из более широкого пакета в 750 млрд. дол. на восстановление в течение 10 лет вместе с грантами и льготными кредитами.

Через время после Лугано были созданы дополнительные инструменты, площадки и программы для финансовой поддержки Украины, и это не может не радовать. Наряду с военной поддержкой международная финансовая коалиция на восстановление Украины после войны также растет. Восстановление, в которое уже вовлечены десятки стран, МФО, многие частные инвесторы, это сложный организационный процесс, который продолжает выкристаллизовываться.

В этом международном разделении труда нам делать: выжимать врага с нашей территории, уничтожать системную коррупцию, делать максимум для внедрения структурных реформ и вступления в ЕС/НАТО, увеличивать нашу институциональную способность реализовывать сложные инвестиционные проекты восстановления.