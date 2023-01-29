Главное о государственном долге в 2022 году и прогнозы по долговой ситуации на 2023-й

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Война привела к существенному росту дефицита бюджета (с 3,7% ВВП до 18,9% ВВП, если считать без грантов), падению реального ВВП по меньшей мере на 30%, девальвации по официальному курсу на 25%, оттоку нерезидентов с внутреннего долгового рынка, закрытию внешних коммерческих рынков заимствований

Поэтому закономерно, что за прошлый год показатели госдолга и долговой безопасности ухудшились. На 31 декабря 2022 года государственный долг Украины в гривневом эквиваленте составил 4071,7 млрд грн, в валютном – 111,3 млрд дол.

Таким образом, за 12 месяцев 2022 года государственный долг:

в валютном эквиваленте увеличился на 13,7% или на 13,4 млрд долл.;

в гривневом эквиваленте увеличился на 52,4% или на 1399,6 млрд грн;



отношение государственного долга к ВВП выросло с 48,9% до 84,4% (по предварительным данным);



доля госдолга в валюте возросла с 63,2% до 67,2%.



Около 75% роста госдолга в гривневом эквиваленте пришлось на внешний государственный и гарантированный долг. Доля последнего увеличилась с 58,4% до 64,1% общего объема государственного долга. Основная причина такого прироста – внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета. В частности, в прошлом году на эти цели Украина привлекла около 16,8 млрд дол. внешних займов, преимущественно от ЕС, Канады, Великобритании, Японии, международных финансовых организаций (МФО).

Впрочем, несмотря на ощутимый рост госдолга, долговые риски остаются контролируемыми.

Более 60% внешней задолженности сейчас – это льготные долгосрочные кредиты от МФО и правительств дружественных стран, которые предоставляются на исключительных условиях со сроком погашения до 35 лет, льготными периодами обслуживания до 10 лет и низкими процентными ставками. А в случае нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС на 18 млрд евро – предоставляется субсидия, покрывающая обслуживание ссуды. Выделение таких льготных кредитов, в первую очередь макрофинансовой помощи от ЕС и по ожидаемой программе с МВФ, продолжится и в 2023 году. Коммерческая часть внешней задолженности (еврооблигации и варранты), а также задолженность перед правительствами стран G7 и Парижского клуба кредиторов была реструктуризована на два года. Это позволило сэкономить 6 млрд дол. на выплатах по таким обязательствам, благодаря чему были высвобождены средства на финансирование расходов на оборону и другие неотложные нужды бюджета. Доля расходов на обслуживание долга сократилась до 6,5% расходов общего фонда госбюджета (12,4% в 2021 году).

Главное, что такая реструктуризация была проведена быстро и прозрачно, зафиксировав высокий уровень доверия и поддержки со стороны внешних кредиторов. Несмотря на масштабную войну, Украина сохранила репутацию ответственного заемщика. Это позволяет ожидать сохранение поддержки со стороны кредиторов и быстрое возвращение страны на коммерческие рынки заимствований после завершения войны.

Украина получает значительные объемы грантового финансирования (безвозвратной помощи), что уменьшает нагрузку на государственный долг. В прошлом году гранты составили 14,3 млрд долл. или 46% внешнего финансирования бюджета. Это равно почти 10% ВВП, которые в случае заимствований были бы переложены на государственный долг. 5/6 такой безвозвратной помощи оказали США. Значительная грантовая поддержка, в том числе за счет почти 10 млрд дол. от США, сохранится и в этом году.

У правительства и международных партнеров есть договоренности о прекращении либо применении в исключительных случаях эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ в этом году, что будет снижать валютные и, в том числе, долговые риски. Соответственно, есть основания ожидать, что внутренний рынок заимствований получит новый импульс, прежде всего за счет более активного участия банков.



Перечисленные меры помогли избежать долгового кризиса в 2022 году, сохранить Украине репутацию ответственного заемщика, стабилизировать уровень государственного долга, уменьшив бремя долговых выплат в самые тяжелые годы, пока идет война. Долговая ситуация в 2023 году будет оставаться контролируемой с уровнем долговой нагрузки, что ожидаемо не превысит 85-90% ВВП.

Как уже неоднократно отмечалось, целевым ориентиром долговой политики после войны будет возвращение к более устойчивому уровню госдолга (до 60% ВВП), развитие глубокого и ликвидного рынка внутренних заимствований, восстановление доступа к коммерческим рынкам заимствований. А снижение долговых рисков и долговой нагрузки будет обеспечиваться за счет экономического восстановления, активных операций по госдолгу и конфискации российских активов.