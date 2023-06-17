Госдолг США впервые превысил отметку в $32 трлн

16 июня федеральный государственный долг США впервые превысил отметку в $32 трлн согласно обнародованным данным Министерства финансов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что превышение отметки в $32 трлн произошло на девять лет раньше, чем предполагалось предпандемическим прогнозам. Причиной этому стали "чрезвычайные затраты на устранение влияния COVID-19 наряду с безжизненным экономическим ростом".

Республиканцы и демократы выразили обеспокоенность государственным долгом, но ни одна из партий не изъявила желания бороться с его величайшими факторами, такими как расходы на социальное и медицинское обеспечение.

Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, заявил, что растущий долг является постоянной проблемой, которую нужно решить.

"Долгосрочные финансовые вызовы страны остаются страшными", - сказал Занди.

В то же время на этой неделе республиканцы в Конгрессе начали рассмотрение законопроектов по снижению налогов и планируют ввести некоторые льготы для бизнеса, которые направлены на содействие инвестициям. Предложенные изменения будут стоить 80 миллиардов долларов в течение десятилетия или 1,1 триллиона долларов, если меры будут постоянными.

"Поскольку мы превышаем $32 трлн и конца не видно, пора устранить фундаментальные причины нашего долга, такие как обязательный рост расходов и отсутствие достаточных доходов для их финансирования", - сказал выступающий за сокращение Майкл Петерсон, исполнительный директор Фонда Питера Петерсона.

Фонд Петерсона выразил обеспокоенность прогнозами, показывающими, что в течение следующих 30 лет Соединенные Штаты увеличат государственный долг на $127 трлн, а расходы на выплаты процентов составят почти 40% всех федеральных доходов к 2053 году.

Напомним, президент США Джозеф Байден в субботу, 3 июня, подписал закон, снимающий "верхний предел" долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов.

Неповышение "потолка" угрожало США дефолтом, поэтому решение принимали в сжатые сроки. Закон предусматривает приостановление лимита долга до января 2025 года, одновременно ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от COVID-19, ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты и включает некоторые дополнительные требования по работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев.

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