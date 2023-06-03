Дефолту не буде. Байден підписав закон про підвищення стелі держборгу США

Президент США Джозеф Байден у суботу, 3 червня, підписав закон, який знімає “верхню межу” боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Непідвищення "стелі" загрожувало США дефолтом, тому рішення приймали в стислі терміни. Закон передбачає призупинення ліміту боргу до січня 2025 року, водночас обмеження витрат у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від COVID-19, прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проекти та включає деякі додаткові вимоги щодо роботи для програм продовольчої допомоги для бідних американців.

Палата представників і Сенат підтримали закон напередодні після того, як Байден і спікер Палати Кевін Маккарті досягли згоди після напружених переговорів.

Цьому передувала заява Міністерства фінансів про те, що відомство не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не вжиє заходів до того часу.

Напередодні Байден досягнув принципової домовленості з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.

Крім того, угода щодо запобігання борговому дефолту не обмежить здатність адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. У США запевняють, що зброя продовжуватиме надходити.

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