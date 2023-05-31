Угода про обмеження боргу США не вплине на фінансову допомогу Україні

Двопартійна угода щодо запобігання борговому дефолту не обмежить здатність адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. США запевняють, що зброя продовжуватиме надходити.

Військова допомога для України буде проходити через Конгрес як додатковий захід, який не підпадає під обмеження федеральних витрат угоди, пише Bloomberg з посиланням на чиновника з Білого дому.

Подібні виключення вже були зроблені для фінансування США воєн в Іраку та Афганістані, коли в 2013 році було введено загальне скорочення витрат у результаті угоди про обмеження боргу.

Директорка бюджету Білого дому Шаланда Янг також не очікує, що угода матиме якийсь вплив на здатність адміністрації отримати фінансування для України.

Наразі незрозуміло коли Білий дім проситиме в Конгресу додаткового фінансування для України. Чиновники адміністрації заявили, що мають виділити гроші у вересні.

Видання пише, що в законопроекті про бюджет встановлюється обмеження на витрати на оборону в 886 мільярдів доларів у 2024 фінансовому році. У 2025 фінансовому році ця цифра зросте до 895 мільярдів доларів. Ці обмеження більш ніж на 100 мільярдів доларів перевищують обмеження внутрішніх витрат, не пов’язаних з обороною.

Президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.

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