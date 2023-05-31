Соглашение об ограничении долга США не повлияет на финансовую помощь Украине

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации Байдена оказывать помощь Украине. США уверяют, что оружие будет продолжать поступать.

Военная помощь для Украины будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, которая не подпадает под ограничение федеральных расходов соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из Белого дома.

Подобные исключения уже были сделаны для финансирования США войн в Ираке и Афганистане, когда в 2013 году было введено всеобщее сокращение расходов в результате соглашения об ограничении долга.

Директор бюджета Белого дома Шаланда Янг также не ожидает, что соглашение будет иметь какое-либо влияние на способность администрации получить финансирование для Украины.

Пока непонятно, когда Белый дом будет просить у Конгресса дополнительного финансирования для Украины. Чиновники администрации заявили, что должны выделить деньги в сентябре.

Издание пишет, что в законопроекте о бюджете устанавливается ограничение на расходы на оборону в 886 миллиардов долларов в 2024 финансовом году. В 2025 финансовом году эта цифра вырастет до 895 миллиардов долларов. Эти ограничения более чем на 100 миллиардов долларов превышают ограничения внутренних расходов, не связанных с обороной.

Президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с Конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.

Источник фото: ua.depositphotos.com