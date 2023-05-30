США передадут Украине новый пакет помощи на $300 млн: что он будет включать

Вашингтон планирует отправить Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $300 млн, включающий летальное оружие.

Об этом 30 апреля в Twitter сообщила аккредитованная при Пентагоне корреспондент Голоса Америки Карла Бэбб.

"Официальные лица по обороне сказали мне, что США предоставят Украине более 300 миллионов долларов помощи в рамках PDA (президентской программы прямой военной помощи — Delo.ua ), о чем объявят завтра", — написала она.

По информации Бэбб, в новый пакет войдут боеприпасы для Patriot, боеприпасы для артиллерии и HIMARS, авиационные ракеты Zuni, ЗРК Avenger и Stinger.

Напомним, в начале мая в рамках Инициативы содействия безопасности Украины США объявили о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $1,2 млрд. Тем временем Украина ожидает истребителей F-16. В мире уже формируют авиационную коалицию.

США поддержат коалицию путем обучения украинских военных. Передача истребителей является приоритетной задачей для Штатов.