США нададуть Україні новий пакет допомоги на $300 млн: що він включатиме

Вашингтон планує відправити Києву додатковий пакет військової допомоги на суму $300 млн, який включатиме летальну зброю.

Про це 30 травня у Twitter повідомила акредитована при Пентагоні кореспондент Голосу Америки Карла Бебб.

"Офіційні особи з питань оборони сказали мені, що США нададуть Україні більше 300 мільйонів доларів допомоги в рамках PDA (президентської програми прямої військової допомоги — Delo.ua), про що оголосять завтра", — написала вона.

Зокрема, за інформацією Бебб, до нового пакету увійдуть боєприпаси для Patriot, боєприпаси для артилерії та HIMARS, авіаційні ракети Zuni, ЗРК Avenger та Stinger.

Нагадаємо, на початку травня у рамках Ініціативи сприяння безпеці України США оголосили про надання Києву пакету військової допомоги на $1,2 млрд. Тим часом Україна очікує винищувачів F-16. У світі вже формують авіаційну коаліцію.

США підтримають коаліцію шляхом навчання українських військових. Передача винищувачів є пріоритетним завданням для Штатів.