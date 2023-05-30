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США нададуть Україні новий пакет допомоги на $300 млн: що він включатиме
Вашингтон планує відправити Києву додатковий пакет військової допомоги на суму $300 млн, який включатиме летальну зброю.
Про це 30 травня у Twitter повідомила акредитована при Пентагоні кореспондент Голосу Америки Карла Бебб.
"Офіційні особи з питань оборони сказали мені, що США нададуть Україні більше 300 мільйонів доларів допомоги в рамках PDA (президентської програми прямої військової допомоги — Delo.ua), про що оголосять завтра", — написала вона.
Зокрема, за інформацією Бебб, до нового пакету увійдуть боєприпаси для Patriot, боєприпаси для артилерії та HIMARS, авіаційні ракети Zuni, ЗРК Avenger та Stinger.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на початку травня у рамках Ініціативи сприяння безпеці України США оголосили про надання Києву пакету військової допомоги на $1,2 млрд. Тим часом Україна очікує винищувачів F-16. У світі вже формують авіаційну коаліцію.
США підтримають коаліцію шляхом навчання українських військових. Передача винищувачів є пріоритетним завданням для Штатів.