Дефолта не будет. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джозеф Байден в субботу, 3 июня, подписал закон, снимающий "верхний предел" долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Неповышение "потолка" угрожало США дефолтом, поэтому решение принимали в сжатые сроки. Закон предусматривает приостановление лимита долга до января 2025 года, одновременно ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от COVID-19, ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты и включает некоторые дополнительные требования по работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев.

Палата представителей и Сенат поддержали закон накануне после того, как Байден и спикер Палаты Кевин Маккарти достигли согласия после напряженных переговоров.

Этому предшествовало заявление Министерства финансов о том, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет меры к тому времени.

В канун Байден достиг принципиальной договоренности с Конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.

Кроме того, соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации Байдена оказывать помощь Украине. В США уверяют, что оружие будет продолжать поступать.

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