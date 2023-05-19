Дефолт США: что будет с долларом и мировой экономикой

Дефолт США, относящийся к неспособности правительства Соединенных Штатов выполнить свои финансовые обязательства, может произойти по нескольким причинам.

Среди потенциальных факторов, которые могут привести к дефолту в США, отметим политический тупик, неспособность достичь соглашения по бюджету, фактическое ухудшение бюджетной ситуации или международную экономическую нестабильность.

Так, если в конгрессе США будет длительный политический тупик - это может помешать принятию важнейших законов, включая повышение потолка долга или утверждение федерального бюджета. Неспособность поднять потолок долга, ограничивающий сумму долга, которую может выдать правительство США, может в конечном итоге привести к дефолту.

Или, например, в отсутствие соглашения по бюджету правительство США может столкнуться с трудностями в получении достаточных средств на покрытие своих расходов. Если расходы превышают доходы в течение длительного периода, это может привести к дефолту по непогашенным обязательствам.

Также важно учитывать потенциал сочетания таких факторов как чрезмерные государственные расходы, снижение налоговых поступлений или экономический спад, что может подорвать финансовое состояние правительства США. Если эти факторы сохраняются, а правительство не в состоянии обслуживать свой долг, дефолт может стать более вероятным.

И, конечно, состояние мировой экономики играет немаловажную роль в финансовой стабильности любой страны, включая США. Экономические кризисы или глобальные финансовые потрясения, такие как серьезная рецессия, колебания валютных курсов или внезапная потеря доверия инвесторов к облигациям США, могут увеличить риск дефолта.

Следует отметить, что дефолт США считается крайне маловероятным, но однозначно он будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. Правительство США исторически предпринимало меры, чтобы избежать дефолта, таких как принятие чрезвычайных мер или достижение в последнюю минуту соглашений о повышении потолка долга.

По нашему мнению, оценивать вероятность наступления дефолта не приходится, поскольку уже много лет этот фактор является спекулятивным для всего мира, равно как и статистика, публикуемая в США, но на которую всегда фокусируются спекулянты фондового и валютного рынков. Это все информационный шум, который нужен миру в период политической или экономической нестабильности.

Если говорить о последствиях, то одним из первых факторов, которого мы можем ожидать, будет снижение кредитного рейтинга. Если рейтинговые агентства снизят кредитный рейтинг правительства США, это может сигнализировать об отсутствии уверенности в способности страны выполнить свои обязательства. Такое снижение рейтингов может повысить стоимость заимствований и затруднить правительство управление своим долгом, что может привести к дефолту.

Но это не все. Дефолт США будет иметь далеко идущие последствия для различных аспектов экономики и финансовых рынков как в Штатах, так и во всем мире. Вот некоторые возможные последствия. Начнем с ситуации на финансовых рынках. Дефолт США может повлечь за собой значительную волатильность и потрясение на финансовых рынках. Доверие инвесторов будет подорвано, что приведет к резкому падению фондовых индексов, увеличению стоимости заимствований и ограничению доступа к кредитам для предприятий и частных лиц. Стоимость доллара США также может снизиться, что повлияет на обменные курсы по всему миру.

Если поднять вопрос процентных ставок, то дефолт США, вероятно, приведет к повышению процентных ставок, поскольку инвесторы требуют более высокой доходности, чтобы компенсировать повышенный риск, связанный с государственным долгом. Это повышение стоимости заимствований коснется не только правительства, но и предприятий и потребителей, что удорожит финансирование инвестиций, ипотечных кредитов и других кредитов.

Кроме того, следует помнить о пенсионных фондах и инвестициях. Многие пенсионные фонды, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, держат облигации Казначейства США как безопасные и надежные инвестиции. Дефолт может негативно сказаться на этих фондах, потенциально взорвав стоимость пенсионных сбережений и инвестиций.

Отдельно выделим вопросы государственных операций и услуг. В случае дефолта правительство США будет вынуждено работать с ограниченными средствами, что может привести к значительным перебоям в работе государственных служб. Государственные служащие, включая военнослужащих, могут столкнуться с задержкой или сокращением выплат, а также могут быть нарушены основные услуги, такие как здравоохранение, образование и обслуживание инфраструктуры.

Что касается глобального экономического влияния, то важно понимать, что США являются крупнейшей экономикой в мире, за которой все идут. Дефолт станет сигналом неспособности сильных мира к этому урегулировать последствия принимаемых решений. Другие могут упасть духом и перестать получать поддержку как финансовую, так и политическую.

По факту дефолт США серьезно подорвет доверие и авторитет Штатов как глобального экономического локомотива. Способность правительства США выполнять свои финансовые обязательства, являющиеся краеугольным камнем глобальной финансовой системы, будет подвергнута сомнению, что может привести к потере доверия к финансовым инструментам и институтам США.

Важно отметить, что потенциальные последствия дефолта США серьезны и политики имеют сильный стимул избегать такого сценария. Для Украины, в частности, вопрос дефолта США станет серьезной проблемой, поскольку именно Америка является правящей рукой наших политических элит, а при дефолте Америке будет не до урегулирования проблем Украины или Израиля, или других регионов, рассчитывающих на силу этого гегемона.