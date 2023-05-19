Дефолт США: що буде з доларом та світовою економікою

Дефолт США, який належить до нездатності уряду Сполучених Штатів виконати свої фінансові зобов'язання, може статися з кількох причин.

Серед потенційних факторів, які можуть призвести до дефолту в США відзначимо політичний глухий кут, нездатність досягти угоди щодо бюджету, фактичне погіршення бюджетної ситуації, або міжнародну економічну нестабільність.

Так, якщо в конгресі США буде тривала політична безвихідь - це може завадити прийняттю найважливіших законів, включаючи підвищення стелі боргу або затвердження федерального бюджету. Нездатність підняти стелю боргу, що обмежує суму боргу, яку може видати уряд США, може зрештою призвести до дефолту.

Або, наприклад, за відсутності угоди щодо бюджету уряд США може зіткнутися з труднощами в отриманні достатніх коштів на покриття своїх витрат. Якщо витрати перевищують доходи протягом тривалого періоду, це може призвести до дефолту за непогашеними зобов'язаннями.

Також важливо враховувати потенціал поєднання таких чинників, як надмірні державні витрати, зниження податкових надходжень чи економічний спад, що може підірвати фінансовий стан уряду США. Якщо ці фактори зберігаються, а уряд не в змозі обслуговувати свій обов'язок, дефолт може стати вірогіднішим.

І, звичайно, стан світової економіки відіграє важливу роль у фінансовій стабільності будь-якої країни, включаючи США. Економічні кризи або глобальні фінансові потрясіння, такі як серйозна рецесія, коливання валютних курсів або раптова втрата довіри інвесторів до облігацій США можуть збільшити ризик дефолту.

Варто зазначити, що дефолт США вважається вкрай малоймовірним, але однозначно він матиме серйозні наслідки для світової економіки. Уряд США історично вживав заходів, щоб уникнути дефолту, таких як вжиття надзвичайних заходів або досягнення в останню хвилину угод про підвищення стелі боргу.

На нашу думку, оцінювати ймовірність настання дефолту не доводиться, оскільки вже багато років цей фактор є спекулятивним для всього світу, так само як і статистика, яку публікують у США, але на яку завжди фокусуються спекулянти фондового та валютного ринків. Це все інформаційний шум, який потрібний для миру в період політичної чи економічної нестабільності.

Якщо говорити про наслідки, то одним із перших чинників, на який ми можемо чекати, буде зниження кредитного рейтингу. Якщо рейтингові агенції знизять кредитний рейтинг уряду США, це може сигналізувати про відсутність впевненості у здатності країни виконати свої зобов'язання. Таке зниження рейтингів може підвищити вартість запозичень і утруднити уряду управління своїм боргом, що може призвести до дефолту.

Але це не все. Дефолт США матиме далекосяжні наслідки для різних аспектів економіки та фінансових ринків як у Штатах, так і в усьому світі. Ось деякі можливі наслідки. Почнемо із ситуації на фінансових ринках. Дефолт США може спричинити значну волатильність та потрясіння на фінансових ринках. Довіра інвесторів буде підірвана, що призведе до різкого падіння фондових індексів, збільшення вартості запозичень та обмеження доступу до кредитів для підприємств та приватних осіб. Вартість долара США також може знизитись, що вплине на обмінні курси валют по всьому світу.

Якщо порушити питання відсоткових ставок, то дефолт, ймовірно, призведе до підвищення відсоткових ставок, оскільки інвестори вимагають вищої прибутковості, щоб компенсувати підвищений ризик, пов'язаний із державним боргом США. Це підвищення вартості запозичень торкнеться не тільки уряду, а й підприємства та споживачів, що зробить дорожчим фінансування інвестицій, іпотечних кредитів та інших кредитів.

Крім того, слід пам'ятати про пенсійні фонди та інвестиції. Багато пенсійних фондів, як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, тримають облігації Казначейства США як безпечні та надійні інвестиції. Дефолт може негативно позначитися на цих фондах потенційно підірвавши вартість пенсійних заощаджень та інвестицій.

Окремо виділимо питання державних операцій та послуг. У разі дефолту уряд США буде змушений працювати з обмеженими коштами, що може призвести до значних перебоїв у роботі державних служб. Державні службовці, у тому числі військовослужбовці, можуть зіткнутися із затримкою або скороченням виплат, а також можуть бути порушені основні послуги, такі як охорона здоров'я, освіта та обслуговування інфраструктури.

Щодо глобального економічного впливу важливо розуміти, що США є найбільшою економікою у світі, за якою всі йдуть. Дефолт стане сигналом нездатності сильних світу цього врегулювати наслідки прийнятих рішень. Інші можуть впасти духом і перестати отримувати підтримку як фінансову, так і політичну.

За фактом дефолт США серйозно підірве довіру та авторитет Штатів як глобального економічного локомотива. Здатність уряду США виконувати свої фінансові зобов'язання, що є наріжним каменем глобальної фінансової системи, буде поставлена під сумнів, що може призвести до втрати довіри до фінансових інструментів та інститутів США.

Важливо відзначити, що потенційні наслідки дефолту США серйозні, і політики мають сильний стимул уникати такого сценарію. Для України зокрема питання дефолту США стане серйозною проблемою, оскільки зараз саме Америка є правлячою рукою наших політичних еліт, а за дефолту Америці буде не до врегулювання проблем України чи Ізраїлю, чи інших регіонів, які розраховують на силу цього гегемона.