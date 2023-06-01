Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США

Палата представителей Конгресса США 31 мая поддержала законопроект о повышении лимита госдолга в размере $31,4 трлн.

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что за законопроект проголосовали 314 представителей, против – 117.

Голосование прошло всего за пять дней до крайнего срока избегания разрушительного дефолта.

Теперь законопроект направят на рассмотрение в Сенат, где ему нужно набрать необходимые 60 голосов, чтобы попасть на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект предусматривает приостановление лимита долга до января 2025 года, в то же время ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от COVID-19, ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты и включает некоторые дополнительные требования по работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев.

Законопроект должен предотвратить экономически дестабилизирующий дефолт, прежде чем у Министерства финансов не хватит денег для покрытия всех своих обязательств.

Ранее президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с Конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.

Кроме того, соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации Байдена оказывать помощь Украине. В США уверяют, что оружие будет продолжать поступать.

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