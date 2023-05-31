США выделили Украине новый пакет военной помощи на $300 миллионов: упор - на средства ПВО

Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи "для удовлетворения критически важных потребностей в сфере безопасности и обороны", говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это уже 39-е выделение помощи из запасов Пентагона по решению администрации президента Джозефа Байдена. Новый пакет включает ключевые средства для поддержки украинской противовоздушной обороны, "храбро защищающей украинских солдат, гражданских лиц и критически важную инфраструктуру в условиях продолжающихся авиаударов России, убивающих мирных жителей по всей стране".

"Этот пакет помощи также включает артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия, на сумму до 300 миллионов долларов, чтобы помочь Украине продолжать защищать свою суверенную территорию", - говорится в сообщении.

В частности, США передадут Украине дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, ракеты класса "воздух - воздух" AIM-7 для нужд ПВО, самоходные ЗРК Avenger (размещаются на шасси броневиков Humvee) и переносные ЗРК Stinger.

Также будут поставлены дополнительные боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 105 мм, высокоточные авиационные боеприпасы, неуправляемые авиаракеты класса "воздух - земля" Zuni, боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов и ручные противотанковые гранатометы AT4.

В пакет военной помощи входит и более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию, оборудование и системы разминирования, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, приборы ночного видения, запчасти, генераторы и прочее полевое снаряжение.

Отметим также, что днях после очередной российской воздушной атаки на Киев президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы новых контрактов на поставку дополнительных ракет, дополнительных средств ПВО, анализ эффективности работы ПВО в последнее время, а также приняты соответствующие решения.

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