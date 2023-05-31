США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $300 мільйонів: акцент - на засоби ППО

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової військової допомоги "для задоволення критично важливих потреб у сфері безпеки та оборони", йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що це вже 39-е виділення допомоги з запасів Пентагону за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена. Новий пакет включає ключові засоби для підтримки української протиповітряної оборони, яка "хоробро захищає українських солдатів, цивільних осіб і критично важливу інфраструктуру в умовах авіаударів Росії, що вбивають мирних жителів по всій країні".

"Цей пакет допомоги також включає артилерійські, протитанкові засоби та боєприпаси, у тому числі десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї, на суму до 300 мільйонів доларів, аби допомогти Україні продовжувати захищати свою суверенну територію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, США передадуть Україні додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, ракети класу "повітря - повітря" AIM-7 для потреб ППО, самохідні ЗРК Avenger (розміщуються на шасі броньовиків Humvee) та переносні ЗРК Stinger.

Також будуть поставлені додаткові боєприпаси для систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм, танкові снаряди калібру 105 мм, високоточні авіаційні боєприпаси, некеровані авіаракети класу "повітря - земля" Zuni, боєприпаси для безпілотних літальних апаратів та ручні протитанкові гранатомети AT4.

У пакет військової допомоги входить і понад 30 мільйонів набоїв до стрілецької зброї, обладнання та системи розмінування, підривні боєприпаси для подолання перешкод, прилади нічного бачення, запчастини, генератори та інше польове спорядження.

Зазначимо також, що днями після чергової російської повітряної атаки на Київ президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були розглянуті питання нових контрактів на поставку додаткових ракет, додаткових засобів ППО, аналіз ефективності роботи ППО в останній час, а також були прийняті відповідні рішення.

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