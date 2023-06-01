Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США

Палата представників Конгресу США 31 травня підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу у розмірі $31,4 трлн.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за законопроєкт проголосували 314 представників, проти - 117.

Голосування пройшло лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту.

Тепер законопроєкт направлять на розгляд до Сенату, де йому потрібно набрати необхідні 60 голосів, щоб потрапити на підпис до президента США Джо Байдена.

Законопроєкт передбачає призупинення ліміту боргу до січня 2025 року, водночас обмеження витрат у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від COVID-19, прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проекти та включає деякі додаткові вимоги щодо роботи для програм продовольчої допомоги для бідних американців.

Законопроєкт має запобігти економічно дестабілізуючому дефолту, перш ніж у Міністерства фінансів не вистачить грошей для покриття всіх своїх зобов'язань.

Раніше президент США Джо Байден досягнув принципової домовленості з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу, що дозволить країні нівелювати загрозу дефолту.

Крім того, угода щодо запобігання борговому дефолту не обмежить здатність адміністрації Байдена надавати допомогу Україні. У США запевняють, що зброя продовжуватиме надходити.

Джерело фото: ua.depositphotos.com