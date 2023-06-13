Импорт битума в Украину быстро восстанавливается: за январь-май - шестикратный рост к прошлом году

Украинские компании в мае увеличили, по данным издания Enkorr, объемы импорта битума на 60% по сравнению с прошлым месяцем до 15,5 тысячи тонн. Как отмечает профильное СМИ, рост поставок обусловлен сезонным увеличением дорожных и строительных работ.

Всего за пять месяцев в Украину было ввезено 34,8 тысячи тонн битума, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако почти в семь раз меньше по сравнению с январем-маем 2021 года (235 тысяч тонн).

Почти весь объем битума в 2023 году был завезен из Польши (88%, или 30,7 тысячи тонн поставленного продукта). Остальные же партии были импортированы из Румынии, Болгарии и Венгрии.

Основными импортерами битума в Украину за указанный период стали компании "Альянс Энерго Трейд" (10,7 тысячи тонн), "Тека Петролеум" (7,3 тысячи тонн) и "Битекс" (5,4 тысячи тонн).

При этом издание обращает внимание, что польский PKN Orlen на днях заявил, что ограничивает экспорт битума и направляет излишки со своих нефтеперерабатывающих заводов в Чехии и Литве в Польшу для удовлетворения внутреннего спроса, что может оказать существенное влияние и на украинский рынок.

Напомним, что в предыдущем месяце импорт битума вырос почти на две трети по сравнению с мартом, составив 9,5 тысячи тонн, то есть почти столько, сколько за первые три месяца этого года.

Весь битум в 2023 году по состоянию на начало мая был импортирован из Польши. Крупнейшим поставщиком была "дочка" упомянутого польского концерна – Orlen Asfalt, отгрузившая на тот момент 17 тысяч тонн продукта. Остальными поставщиками были польские компании Drog Bud, Treeden Group и Uni Bitumen.

Впрочем, несмотря на быстрое возобновление импорта битума, прогнозируется, что в 2023 году объемы его потребления в Украине в целом будут сравнительно низкими из-за уменьшения финансирования программы развития автомобильных дорог: марте Кабинет министров утвердил выделение 58,9 миллиарда гривен на ремонт и строительство дорог в этом году, что в 1,7 раза меньше, чем в 2022 году.