Імпорт бітуму в Україну швидко відновлюється: в січні-травні був вже вшестеро більшим, ніж торік

Українські компанії у травні збільшили, за даними видання Enkorr, обсяги імпорту бітуму на 60% порівняно з минулим місяцем до 15,5 тисячі тонн. Як зазначає профільне ЗМІ, зростання постачань зумовлено сезонним збільшенням дорожніх і будівельних робіт.

Загалом за п’ять місяців в Україну було ввезено 34,8 тисячі тонн бітуму, що майже в 6 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року, але майже у сім разів менше порівняно з січнем-травнем 2021 року (235 тисяч тонн).

Майже весь обсяг бітуму в 2023 році було завезено з Польщі (88%, або 30,7 тисячі тонн постаченого продукту). Решту ж було імпортовано з Румунії, Болгарії та Угорщини.

Основними імпортерами бітуму в Україну за вказаний період стали компанії "Альянс Енерго Трейд" (10,7 тисячі тонн), "Тека Петролеум" (7,3 тисячі тонн) та "Бітекс" (5,4 тисячі тонн).

При цьому видання звертає увагу, що польський PKN Orlen днями заявив, що обмежує експорт бітуму й спрямовує надлишки зі своїх нафтопереробних заводів у Чехії й Литви до Польщі задля задоволення внутрішнього попиту, що може суттєво вплинути й на український ринок.

Нагадаємо, що попереднього місяця імпорт бітуму зріс майже на дві третини порівняно з березнем, склавши 9,5 тисячі тонн, тобто майже стільки, скільки й за перші три місяці цього року.

Весь бітум в 2023 році станом на початок травня було імпортовано з Польщі. Найбільшим постачальником була "дочка" згаданого польського концерну - Orlen Asfalt, що відвантажила на той момент 17 тисяч тонн продукту. Решту поставили польські ж компанії Drog Bud, Treeden Group та Uni Bitumen.

Втім, попри швидке відновлення імпорту бітуму, прогнозується, що в 2023 році обсяги його споживання в Україні загалом будуть порівняно низькими через зменшення фінансування програми розвитку автомобільних доріг: березні Кабінет міністрів затвердив виділення 58,9 мільярда гривень на ремонт і будівництво доріг цьогоріч, що в 1,7 раза менше, ніж 2022 року.