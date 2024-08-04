Индекс Биг Мака: Гривна недооценена к доллару, "зеленый" должен быть вдвое дешевле в Украине

Согласно обновленному Индексу "Биг Маку", украинская гривна занимает восьмую позицию с конца в рейтинге самых недооцененных валют мира.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Economist.

Согласно исследованию, украинская гривна является одной из самых недооцененных валют в мире по отношению к доллару США, с показателем недооценки в 49,5%. Это было определено с помощью индекса Биг Мака, сравнивающего стоимость одного и того же продукта, Биг Мака, в разных странах.

В июле 2024 года в Украине Биг Мак стоил 118 гривен, в то время как в США его цена составляла 5,69 доллара. Исходя из этого, предполагаемый обменный курс должен составить 20,74 гривны за доллар. Однако фактический обменный курс составляет 41,05 гривен за доллар, что свидетельствует о значительной недооценке украинской валюты.

Такое положение подчеркивает диспропорцию между реальными потребительскими ценами и официальным валютным курсом, что может влиять на экономические оценки и валютные прогнозы.

Кроме гривны, наиболее недооцененными валютами мира являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР, Филиппин и Малайзии. Переоцененные валюты это швейцарский франк (на 41,8%), уругвайское песо (на 24,3%), норвежская крона (на 18,9%), аргентинское песо (на 15,0%), евро (на 6,5%). ) и британский фунт (на 3,6%).

Аналитики подчеркивают, что такой индекс не является полноценным инструментом в оценке валют. Это лишь способ показать логику обменного курса. Дело в том, что индекс учитывает только покупательную способность. На самом же деле на курс влияют другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.

Напомним, в 2022 году согласно Индексу "Биг Мака", курс доллара в Украине оценили в 11,8 грн/$.

Что будет с валютным рынком в августе

Валютный рынок войдет в последний месяц лета с укреплением гривны. После роста курса в середине июля, в результате которого на наличном рынке была протестирована новая "высота" 42 грн/долл., к концу июля курс укрепился до 41-41,5 грн/долл.

Официальный курс, в свою очередь, в течение июля с отметки 40,5 грн/долл. добрался до 41,5 грн/долл., а затем откатился до 41,2 грн/долл.

По прогнозам экспертов, август пройдет без особых потрясений на рынке. В последний месяц лета рынок будет постепенно готовиться к новому курсовому диапазона 41-42 грн/долл.

Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 13%, что также можно считать положительным решением. В частности, Нацбанк дал еще раз понять, что намерен сохранять активное присутствие на валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний.