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Індекс Біг Маку: Гривня недооцінена до долара, "зелений" має бути вдвічі дешевшим в Україні
Згідно з оновленим Індексом "Біг Маку", українська гривня посідає восьму позицію з кінця у рейтингу найбільш недооцінених валют світу.
Про це свідчать дані рейтингу The Economist.
Згідно з дослідженням, українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі щодо долара США, з показником недооцінки у 49,5%. Це було визначено за допомогою індексу Біг Мака, який порівнює вартість одного і того ж продукту, Біг Мака, у різних країнах.
У липні 2024 року в Україні Біг Мак коштував 118 гривень, тоді як у США його ціна становила 5,69 долара. Виходячи з цього, передбачуваний обмінний курс має становити 20,74 гривні за долар. Однак фактичний обмінний курс складає 41,05 гривні за долар, що свідчить про значну недооцінку української валюти.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Таке положення підкреслює диспропорцію між реальними споживчими цінами та офіційним валютним курсом, що може впливати на економічні оцінки та валютні прогнози.
Окрім гривні, найбільш недооціненими валютами світу є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР, Філіппін та Малайзії. Переоцінені валюти це швейцарський франк (на 41,8%), уругвайський песо (на 24,3%), норвезька крона (на 18,9%), аргентинський песо (на 15,0%), євро (на 6,5%) та британський фунт (на 3,6%).
Аналітики наголошують, що такий індекс не є повноцінним інструментом оцінювання валют. Це лише засіб показати логіку обмінного курсу. Справа в тому, що індекс враховує лише купівельну спроможність. Насправді ж на курс впливають інші чинники, зокрема фундаментальні показники економіки країни.
Нагадаємо, у 2022 році згідно з Індексом "Біг Маку", курс долара в Україні оцінили в 11,8 грн/$.
Що буде з валютним ринком у серпні
Валютний ринок увійде в останній місяць літа зі зміцненням гривні. Після зростання курсу в середині липня, в результаті якого на готівковому ринку була протестована нова "висота" 42 грн/дол., до кінця липня курс зміцнився до 41-41,5 грн/дол.
Офіційний курс у свою чергу протягом липня з позначки 40,5 грн/дол. дістався до 41,5 грн/дол., а потім відкотився до 41,2 грн/дол.
За прогнозами експертів, серпень пройде без особливих потрясінь на ринку. В останній місяць літа ринок поступово готуватиметься до нового курсового діапазону 41-42 грн/дол.
Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%, що також можна вважати позитивним рішенням. Зокрема, Нацбанк вкотре дав зрозуміти, що має намір зберігати активну присутність на валютному ринку для згладжування надмірних коливань.