Гривня зміцнюється, але це ненадовго. Що буде з валютним ринком у серпні?

Після неспокійного липня валютний ринок до кінця літа візьме перепочинок. Варто очікувати на курс у діапазоні 41-41,5 грн/дол. без різких сплесків.

Валютний ринок увійде в останній місяць літа зі зміцненням гривні. Після зростання курсу в середині липня, в результаті якого на готівковому ринку була протестована нова "висота" 42 грн/дол., до кінця липня курс зміцнився до 41-41,5 грн/дол. Офіційний курс у свою чергу протягом липня з позначки 40,5 грн/дол. дістався до 41,5 грн/дол., а потім відкотився до 41,2 грн/дол.

Курсове ралі завершилося. Завдяки суттєвому збільшенню інтервенцій тренд вдалося розгорнути, стабілізувавши гривню у новому коридорі 41-41,5 грн/дол. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

За прогнозами експертів, серпень пройде без особливих потрясінь на ринку. В останній місяць літа ринок поступово готуватиметься до нового курсового діапазону 41-42 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара

Було складно, але гривня витримала

Липень ознаменувався зростанням попиту на валюту, що спровокувало дисбаланс на ринку та стало однією з причин курсового сплеску.

По-перше, НБУ збільшив граничні терміни повернення валютної виручки для аграріїв з 90 до 120 днів, що збіглося із сезонним скороченням повернення виручки через вичерпання запасів сільськогосподарської продукції.

По-друге, збільшився попит на валюту з боку державного сектора, у тому числі з метою оборонних та енергетичних закупівель, що стало можливим після отримання суттєвих обсягів міжнародного фінансування у червні-липні.

Це призвело до суттєвого розриву між попитом та пропозицією на валюту, який у середині липня досяг максимуму. 15-18 липня негативне сальдо торгів на міжбанківському ринку становило 100 млн дол. на добу, що майже втричі більше, ніж зазвичай. Попит населення на готівкову валюту в таких нервозних умовах на ринку також збільшився. За 15-18 липня чиста купівля готівкової валюти становила 184 млн дол., що на 16% більше, ніж тижнем раніше.

"Суттєвий розрив сальдо торгів призвів до перегляду Нацбанком політики планомірного скорочення інтервенцій. У міру збільшення розриву регулятор збільшував інтервенції для стабілізації курсу. Фактично, курс вдалося стабілізувати на рівні 41,5 грн/дол., що підтверджує попередню гіпотезу щодо верхньої межі у середньостроковому періоді", – пояснює Григорій Кукуруза.

Якщо в період з 1 по 12 липня НБУ продав зі своїх резервів 1,16 млрд дол., то з 15 по 26 липня продаж валюти з резервів зріс до 1,74 млрд дол.

Результати валютних інтервенцій НБУ

Період Обсяг інтервенцій (продаж), млн дол. 01.07-05.07 631,66 08.07-12.07 532,36 15.07-19.07 950,20 22.07-26.07 785,14

Дані НБУ

Надовго не розслабляємось і чекаємо на долар по 42 гривні

У серпні валютний ринок увійде із збереженням тренду на стабілізацію курсу.

НБУ вжив належних заходів, щоб приборкати стрімке подорожчання валюти. Слід зауважити, що такі дії регулятора відповідають суті режиму "керованої гнучкості": в умовах вільного курсоутворення Нацбанк залишає за собою можливість вчасно і коли це потрібно втрутитися на ринок для встановлення балансу між попитом та пропозицією. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Втім, зовнішні фактори також знаходяться на боці гривні. Насамперед це попередня домовленість про реструктуризацію суверенного боргу України на суму понад 23 млрд дол., що є позитивним сигналом для ринку. Крім того, озвучено плани щодо залучення зовнішнього фінансування до кінця року.

За даними Міністерства фінансів, з січня по липень 2024 року Україна отримала від іноземних партнерів 16 млрд дол. До кінця року має надійти ще близько 22 млрд дол.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%, що також можна вважати позитивним рішенням. Зокрема, Нацбанк вкотре дав зрозуміти, що має намір зберігати активну присутність на валютному ринку для згладжування надмірних коливань.

"Водночас, припускаємо, що з вересня процес зростання вартості валют продовжиться, проте це відбуватиметься в парадигмі періодичної зміни векторів: спадного на висхідний і навпаки. Думаю, що ринок вже морально готовий до подібних змін", – вважає Тарас Лєсовий.