Гривна укрепляется, но это ненадолго. Что будет с валютным рынком в августе?

После неспокойного июля, валютный рынок до конца лета возьмет передышку. Стоит ожидать курс в диапазоне 41-41,5 грн/долл. без резких всплесков.

Валютный рынок войдет в последний месяц лета с укреплением гривны. После роста курса в середине июля, в результате которого на наличном рынке была протестирована новая "высота" в 42 грн/долл., к концу июля курс укрепился до 41-41,5 грн/долл. Официальный курс в свою очередь добрался в течение июля с отметки 40,5 грн/долл. до 41,5 грн/долл., а затем откатился до 41,2 грн/долл.

Курсовое ралли завершилось. Благодаря существенному увеличению интервенций тренд удалось развернуть, стабилизировав гривну в новом коридоре 41-41,5 грн/долл. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

По прогнозам экспертов, август пройдет без особых потрясений для рынка. В последний месяц лета рынок будет постепенно готовиться к новому курсовому диапазону 41-42 грн/долл.

Официальный курс гривны к доллару

Было сложно, но гривна выдержала

Июль ознаменовался ростом спроса на валюту, что спровоцировало дисбаланс на рынке и стало одной из причин курсового всплеска.

Во-первых, НБУ увеличил предельные сроки возврата валютной выручки для аграриев с 90 до 120 дней, что совпало с сезонным сокращением возврата выручки из-за исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции.

Во-вторых, увеличился спрос на валюту со стороны государственного сектора, в том числе для целей оборонных и энергетических закупок, что стало возможным после получения существенных объемом международного финансирования в июне-июле.

Это привело к существенному разрыву между спросом и предложением на валюту, который к середине июля достиг максимума. 15-18 июля отрицательное сальдо торгов на межбанковском рынке составляло 100 млн долл. в сутки, что почти втрое больше, чем обычно. Спрос населения на наличную валюту в таких нервозных условиях на рынке тоже возрос. За 15-18 июля чистая покупка наличной валюты составила 184 млн долл., что на 16% больше, чем неделей ранее.

"Существенный разрыв сальдо торгов привел к пересмотру Нацбанком политики планомерного сокращения интервенций. По мере увеличения разрыва регулятор увеличивал интервенции для стабилизации курса. Фактически, курс удалось стабилизировать на уровне 41,5 грн/долл., что подтверждает предыдущую гипотезу относительно верхнего предела в среднесрочном периоде", – объясняет Григорий Кукуруза.

Если в период с 1 по 12 июля НБУ продал из своих резервов 1,16 млрд долл., то с 15 по 26 июля продажа валюты из резервов выросла до 1,74 млрд долл.

Результаты валютных интервенций НБУ

Период Объем интервенций (продажа), млн долл. 01.07-05.07 631,66 08.07-12.07 532,36 15.07-19.07 950,20 22.07-26.07 785,14

Данные НБУ

Надолго не расслабляемся и ждем доллар по 42 гривны

В август валютный рынок войдет с сохранением тренда на стабилизацию курса.

НБУ принял надлежащие меры, чтобы обуздать стремительное удорожание валюты. Следует заметить, что такие действия регулятора соответствуют существу режима "управляемой гибкости": в условиях свободного курсообразования Нацбанк оставляет за собой возможность вовремя и когда это нужно вмешаться на рынок для установления баланса между спросом и предложением. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Впрочем, внешние факторы тоже находятся на стороне гривны. Прежде всего это предварительная договоренность о реструктуризации суверенного долга Украины на сумму свыше 23 млрд долл., что является позитивным сигналом для рынка. Кроме того, озвучены планы по привлечению внешнего финансирования до конца года.

По данным Министерства финансов, с января по июль 2024 года Украина получила от иностранных партнеров 16 млрд долл. До конца года должно поступить еще порядка 22 млрд долл.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 13%, что также можно считать позитивным решением. В частности, Нацбанк в очередной раз дал понять, что намерен сохранять активное присутствие на валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний.

"В то же время, допускаем, что с сентября процесс роста стоимости валют продолжится, однако это будет происходить в парадигме периодической смены векторов: нисходящего на восходящий и наоборот. Думаю, что рынок уже морально готов к подобным изменениям", – считает Тарас Лесовой.

Иными словами, курс вернется к отметке в 42 грн/долл., но, скорее всего, уже осенью.

Дев