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Экономика
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JP Morgan поможет привлечь инвестиции для восстановления Украины

JP Morgan поможет привлечь инвестиции для восстановления Украины

Инвестиционная компания JP Morgan, управляющая инвестиционным фондом на 4 трлн долларов, будет помогать правительству Украины привлекать частные инвестиции на восстановление страны.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что ведомство подписало Меморандум о взаимопонимании с JP Morgan Securities plc.

"Мы благодарны представителям JP Morgan за то, что они уже начали делиться с нами опытом, как лучше привлекать частный капитал в Украину. Наше видение будущего восстановления страны совпадает. Лучший рецепт восстановления Украины – это не только привлечение государственных средств, но и мобилизация частного капитала ", - заявила министр экономики   Юлия Свириденко.

Она добавила, что у компании JP Morgan есть широкие возможности для привлечения частных инвесторов, ведь она управляет инвестиционным фондом общим пакетом в 4 трлн долларов. Кроме того, компания находится в постоянном контакте с представителями правительства США.

Свириденко отметила, что Украина остро нуждается в инвестициях для восстановления и послевоенного экономического роста. Правительство определило следующие приоритетные и перспективные направления восстановления и инвестиций: энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры.

Компания JP Morgan имеет многолетний опыт управления активами и взаимодействия с государственным сектором. Ее специалисты разбираются в нюансах сочетания государственного и частного капиталов, чтобы благодаря этому получить дополнительный рычаг - кредитное финансирование.

"Для нас важно, чтобы каждый этап процесса восстановления был максимально прозрачным. Поэтому присоединение таких институций, как JP Morgan и должно стать символом такой прозрачности", - подчеркнула Свириденко.

Согласно меморандуму JP Morgan будет предоставлять Правительству консультации по:

  • финансовой стабилизации, в частности, по разработке и координации стратегий рефинансирования и реструктуризации долгов;
  • получение суверенных кредитных рейтингов;
  • управление государственными активами ликвидности;
  • диджитализации экономики;
  • определение возможностей для установления тесной экономической связи с Европой;
  • создание учреждения, которое будет направлять и защищать государственные инвестиции и инвестиции частного сектора и/или будет способствовать торговым потокам.

Кроме подписания меморандума, стороны договорились о приобщении представителей JP Morgan к группе советников и представителям финансово инвестиционного сектора рынка капиталов вместе с компанией BlackRock.

Также были достигнуты договоренности о применении ряда финансовых механизмов, которые позволят Украине уже в ближайшее время привлечь точечное финансирование, в том числе и от Минфина США.

Напомним, американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) объявила о намерении мобилизовать 250 миллионов долларов в этом году для украинских банков для увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса.

Автор:
Светлана Манько