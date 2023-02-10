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JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України
Інвестиційна компанія J.P. Morgan, яка керує інвестиційним фондом на 4 трлн доларів, допомагатиме уряду України залучати приватні інвестиції на відбудову країни.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що відомство підписало Меморандум про взаєморозуміння з компанією J.P. Morgan Securities plc.
"Ми вдячні представникам J.P. Morgan за те, що вони вже почали ділитись з нами досвідом, як краще залучати приватний капітал в Україну. Наше бачення майбутньої відбудови країни співпадає. Найкращий рецепт відновлення України – це не тільки залучення державних коштів, а й мобілізація приватного капіталу", - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вона додала, що компанія J.P. Morgan має широкі можливості для залучення приватних інвесторів, адже вона управляє інвестиційним фондом загальним пакетом у 4 трлн доларів. Крім того, ця компанія перебуває в постійному контакті з представниками уряду США.
Свириденко зазначила, що Україна гостро потребує інвестиції для відбудови та повоєнного економічного зростання. Уряд визначив такі пріоритетні й перспективні напрями відновлення та інвестицій: енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення транспортної та іншої інфраструктури.
Компанія J.P. Morgan має багаторічний досвід керування активами та взаємодії з державним сектором. Її фахівці знаються на нюансах поєднання державного й приватного капіталів, щоб завдяки цьому отримати додатковий важіль - кредитне фінансування.
"Для нас важливо, щоб кожний етап процесу відновлення був максимально прозорим. Тому долучення таких інституцій, як J.P. Morgan і має стати символом такої прозорості", - наголосила Свириденко.
Згідно з меморандумом J.P. Morgan надаватиме Уряду консультації стосовно:
- фінансової стабілізації, зокрема, щодо розробки та координації стратегій стосовно рефінансування та реструктуризації боргів;
- отримання суверенних кредитних рейтингів;
- управління державними активами ліквідності;
- діджиталізації економіки;
- визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою;
- створення установи, яка спрямовуватиме та захищатиме державні інвестиції та інвестиції приватного сектора та/або сприятиме торговельним потокам.
Окрім підписання меморандуму, сторони домовились про долучення представників J.P. Morgan до групи радників і представників фінансово інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.
Також було досягнуто домовленостей про застосування низки фінансових механізмів, які дозволять Україні вже найближчим часом залучити точкове фінансування, зокрема, й від Мінфіну США.
Нагадаємо, американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) оголосила про намір мобілізувати 250 мільйонів доларів цього року для українських банків задля збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу.