JP Morgan допоможе залучити інвестиції для відбудови України

Інвестиційна компанія J.P. Morgan, яка керує інвестиційним фондом на 4 трлн доларів, допомагатиме уряду України залучати приватні інвестиції на відбудову країни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відомство підписало Меморандум про взаєморозуміння з компанією J.P. Morgan Securities plc.

"Ми вдячні представникам J.P. Morgan за те, що вони вже почали ділитись з нами досвідом, як краще залучати приватний капітал в Україну. Наше бачення майбутньої відбудови країни співпадає. Найкращий рецепт відновлення України – це не тільки залучення державних коштів, а й мобілізація приватного капіталу", - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що компанія J.P. Morgan має широкі можливості для залучення приватних інвесторів, адже вона управляє інвестиційним фондом загальним пакетом у 4 трлн доларів. Крім того, ця компанія перебуває в постійному контакті з представниками уряду США.

Свириденко зазначила, що Україна гостро потребує інвестиції для відбудови та повоєнного економічного зростання. Уряд визначив такі пріоритетні й перспективні напрями відновлення та інвестицій: енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення транспортної та іншої інфраструктури.

Компанія J.P. Morgan має багаторічний досвід керування активами та взаємодії з державним сектором. Її фахівці знаються на нюансах поєднання державного й приватного капіталів, щоб завдяки цьому отримати додатковий важіль - кредитне фінансування.

"Для нас важливо, щоб кожний етап процесу відновлення був максимально прозорим. Тому долучення таких інституцій, як J.P. Morgan і має стати символом такої прозорості", - наголосила Свириденко.

Згідно з меморандумом J.P. Morgan надаватиме Уряду консультації стосовно:



фінансової стабілізації, зокрема, щодо розробки та координації стратегій стосовно рефінансування та реструктуризації боргів;

отримання суверенних кредитних рейтингів;

управління державними активами ліквідності;

діджиталізації економіки;

визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою;

створення установи, яка спрямовуватиме та захищатиме державні інвестиції та інвестиції приватного сектора та/або сприятиме торговельним потокам.

Окрім підписання меморандуму, сторони домовились про долучення представників J.P. Morgan до групи радників і представників фінансово інвестиційного сектору ринку капіталів разом з компанією BlackRock.

Також було досягнуто домовленостей про застосування низки фінансових механізмів, які дозволять Україні вже найближчим часом залучити точкове фінансування, зокрема, й від Мінфіну США.

Нагадаємо, американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) оголосила про намір мобілізувати 250 мільйонів доларів цього року для українських банків задля збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу.