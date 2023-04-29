Кабмин определил, как будет наполняться реестр объектов критической инфраструктуры

Кабинет министров 28 апреля утвердил порядок ведения Реестра объектов критической инфраструктуры, включения таких объектов в реестр, а также доступ и предоставление информации из него.

Об этом сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Госслужба специальной связи и защиты информации, которая определена держателем и администратором реестра.

Она должна будет осуществлять учет, обобщение, систематизацию, анализ и предоставление информации из реестра, а также отвечать за внесение и исключение в него информации об ОКИ.

Установлено, что во время военного положения, а также в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены непосредственный доступ к информации реестра, в том числе к той, которая размещается на официальном веб-сайте ГСССЗИ, будет ограничен.

Информация из реестра будет предоставляться чиновникам и служебным лицам субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры по письменному запросу к администрации ГСССЗИ.

Как отмечают в службе, создание реестра призвано играть важную роль в координации процесса защиты ОКИ. Он позволит согласовать действия субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры, ввести обмен информацией между субъектами защиты, создать единую базу данных угроз и уязвимостей, осуществить оценку состояния защищенности ОКИ, обеспечить паспортизацию и защиту объектов.

Ответственными за предоставление информации для реестра определены секторальные органы в сфере защиты критической инфраструктуры. Они будут идентифицировать объекты, вместе с оператором критической инфраструктуры осуществлять категоризацию ОКИ в соответствии с требованиями, по результатам чего будут составлять секторальные перечни ОКИ и подавать эту информацию в ГСССЗИ для ее внесения в реестр.