Кабмін визначив, як буде наповнюватися реєстр обʼєктів критичної інфраструктури

Кабінет міністрів 28 квітня затвердив порядок ведення Реєстру обʼєктів критичної інфраструктури, включення таких обʼєктів до реєстру, а також доступу та надання інформації з нього.

Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації, яку визначено держателем та адміністратором реєстру.

Вона має здійснювати облік, узагальнення, систематизацію, аналіз та надання інформації з реєстру, а також відповідатиме за внесення та виключення до нього інформації про ОКІ.

Установлено, що під час воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування безпосередній доступ до інформації реєстру, в тому числі до тієї, яка розміщується на офіційному веб-сайті ДССЗЗІ, буде обмеженим.

Інформація з реєстру буде надаватися чиновникам та службовим особам субʼєктів національної системи захисту критичної інфраструктури за письмовим запитом до адміністрації ДССЗЗІ.

Як зазначають у службі, створенні реєстру покликане відігравати важливу роль у координації процесу захисту ОКІ. Він дозволить узгодити дії суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури, запровадити обмін інформацією між суб’єктами захисту, створити єдину базу даних щодо загроз і вразливостей, здійснити оцінку стану захищеності ОКІ, забезпечити паспортизацію та захист обʼєктів.

Відповідальними за надання інформації до реєстру визначено секторальні органи у сфері захисту критичної інфраструктури. Вони ідентифікуватимуть об'єкти, разом із оператором критичної інфраструктури здійснюватимуть категоризацію ОКІ відповідно до вимог, за результатами чого складатимуть секторальні переліки ОКІ та подаватимуть цю інформацію в ДССЗЗІ для її внесення в реєстр.