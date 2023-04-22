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- ІТ та Телеком
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Україна побудує захист критичної інфраструктури відповідно до вимог європейського законодавства
Україна починає будувати систему захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик та чинних вимог європейського законодавства. Для цього йде співробітництво із Американською агенцією з кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури (CISA).
Про це розповів заступник голови Держспецзв'язку Олександр Потій, передає пресслужба відомства.
Держспецзв'язку як уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури (ОКІ) напрацьовує необхідну нормативно-правову базу. В Україні створені секторальні переліки ОКІ. Незабаром має бути ухвалена постанова Кабміну про затвердження порядку ведення Реєстру критичної інфраструктури.
Функціональні органи беруть участь у реагуванні на кризові ситуації, пов'язані із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Наприклад, ЗСУ – від ракетних обстрілів, СБУ – проти диверсій, Держспецзв'язку – проти кібератак.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що Реєстр ОКІ та вчасне подання інформації для його наповнення є вкрай важливими для захисту критичної інфраструктури України.
Нагадаємо, раніше генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз розповів, що найпотужніша російська кібератака на "Укртелеком" відбулася 28 березня 2022 року і була настільки сильною, що користувачам майже на добу обмежили доступ до інтернет-сервісів компанії. Наразі росіяни не полишають спроб атакувати компанію. Критична ж інфраструктура, ЗСУ та інші спецкористувачі отримували послуги у звичайному режимі.