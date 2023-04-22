Украина построит защиту критической инфраструктуры в соответствии с требованиями европейского законодательства

Украина начинает строить систему защиты критической инфраструктуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и действующими требованиями европейского законодательства. Для этого идет сотрудничество с Американским агентством по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры (CISA).

Об этом рассказал заместитель председателя Госспецсвязи Александр Потий, передает пресс-служба ведомства.

Госспецсвязи как уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры (ОКИ) нарабатывает необходимую нормативно-правовую базу. В Украине созданы секторальные перечни ОКИ. В скором времени должно быть принято постановление Кабмина об утверждении порядка ведения Реестра критической инфраструктуры.

Функциональные органы принимают участие в реагировании на кризисные ситуации, связанные с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры. Например, ВСУ – от ракетных обстрелов, СБУ – против диверсий, Госспецсвязи – против кибератак.

Отмечается, что Реестр ОКИ и своевременное представление информации для его наполнения крайне важны для защиты критической инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз рассказал, что самая мощная российская кибератака на "Укртелекоме" произошла 28 марта 2022 года и была настолько сильной, что пользователям почти на сутки ограничили доступ к интернет-сервисам компании. В настоящее время россияне не оставляют попыток атаковать компанию. Критическая же инфраструктура, ВСУ и другие спецпользователи получали услуги в обычном режиме.