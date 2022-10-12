Кабмин запретил публичные закупки у компаний, связанных с РФ и Беларусью - нардеп

Кабинет министров принял решение о запрете на время военного положения публичных закупок у компаний, связанных с РФ и Белоруссией. Об этом заявила на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа.

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По ее словам, документ принят с доработкой, то есть будут опубликованы и вступят в силу соответствующие изменения лишь через несколько дней. В то же время пресс-службы самого Кабмина или Министерства экономики, а также представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, отчитывающийся о всех решениях Кабмина, о таком пока не сообщают.

"Этот документ запрещает государственным заказчикам (бюджетным учреждениям и не только) осуществлять закупки у госкомпаний, юрлиц, физлиц РФ и РБ, а также у юрлиц, где бенефициарными владельцами являются резиденты РФ и РБ. Кроме того, нельзя покупать товары происхождением из РФ и РБ, если вдруг такие завалялись у кого-то на складах (импорт из РФ запрещен), - написала Пидласа.

По словам нардепа, таким образом правительство отреагировало на выявление в исследовании YouControl, что более 190 компаний-победителей украинских государственных тендеров имеют связи с Россией или Беларусью.

"Мы заплатили им из украинского бюджета более 985 миллионов гривен. Позор выглядит немного меньше, когда оказывается, что 75% этих тендеров выиграли украинские компании, входящие в международные группы, участники которых работают по законодательству РФ. В частности, это фармацевтические дистрибьюторы. Но компании, имеющие в своей структуре собственности участников/бенефициаров из России и Беларуси, так или иначе выиграли тендеров на 151 миллион гривен", - написала депутат.

По ее убеждению, такая ситуация все же является позором, поскольку "ни одна украинская гривна не может быть использована для финансирования российской агрессии" против Украины.

Напомним, что ранее запрет российским и белорусским компаниям участвовать в государственных закупках в Украине инициировало Бюро экономической безопасности.

Источник фото: ua.depositphotos.com