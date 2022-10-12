Кабмін заборонив публічні закупівлі у компаній, пов’язаних з РФ та Білоруссю - нардеп

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону на час воєнного стану публічних закупівель у компаній, пов’язаних з РФ та Білоруссю. Про це заявила на своїй сторінці у Facebook заступниця голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

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За її словами, документ ухвалено з доопрацюванням, тобто будуть опубліковані і набудуть чинності відповідні зміни через кілька днів. Натомість пресслужби самого Кабміну чи Міністерства економіки, а також представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, що звітує про всі рішення Кабміну, про таке наразі не повідомляють.

"Цей документ забороняє державним замовникам (бюджетним установам і не тільки) здійснювати закупівлі у держкомпаній, юросіб, фізосіб РФ і РБ, а також у юросіб, де бенефіціарними власниками є резиденти РФ і РБ. Крім того, не можна купувати товари походженням з РФ і РБ, якщо раптом такі завалялись в когось на складах (імпорт з РФ заборонений)", - написала Підласа.

За словами нардепки, таким чином уряд відреагував на виявлення у дослідженні YouControl, що більше 190 компаній-переможців українських державних тендерів мають зв’язки з Росією чи Білоруссю.

"Ми заплатили їм з українського бюджету понад 985 мільйонів гривень. Ганьба виглядає трохи меншою, коли виявляється, що 75% цих тендерів виграли українські компанії, що входять до міжнародних груп, учасники яких працюють за законодавством РФ. Зокрема, це фармацевтичні дистриб’ютори. Але компанії, що мають у своїй структурі власності учасників/бенефіціарів із Росії та Білорусі так чи інакше виграли тендерів на 151 мільйон гривень", - написала депутат.

На її переконання, такая ситуація все ж є ганьбою, оскільки "жодна українська гривня не може бути використана для фінансування російської агресії" проти України.

Нагадаємо, що раніше заборону російським та білоруським компаніям брати участь у державних закупівлях в Україні ініціювало Бюро економічної безпеки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com