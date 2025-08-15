Как Украине избежать «голландской болезни» в игорном бизнесе: уроки из Нидерландов

Урок регулирования игрового бизнеса в Нидерландах очень поучителен для Украины. Как стране не наступить на голландские грабли и стать конкурентной юрисдикцией на игровой карте ЕС?

Голландская история

Я хочу рассказать о катастрофе, которую переживает индустрия азартных игр в Нидерландах в 2024-2025 годах. Это очень показательный кейс стоимостью от €100 до €200 млн долларов.

Апогей скандала – август 2025 года. Министерство финансов Нидерландов объявило, что ежегодные налоговые поступления от гемблинга в текущем году вместо прогнозируемого роста могут снизиться с €1 млрд до €800 млн.

Эксперты отрасли связывают это с повышением налоговой ставки и ограничениями, которые ввел регулятор отрасли для белых организаторов азартных игр и играющих в них игроков.

Введение существенных ограничений для игроков в белых интернет-казино привело к тому, что почти миллион голландцев пошли играть на теневой оффшорный рынок.

Это история о том, как «вместе с водой случайно вылили и ребенка».

Это обучающая история о том, к чему приводит непродуманное сплошное «закручивание гаек» в индустрии азартных игр.

Она о том, как за два года неумелое регулирование игровой индустрии, и главное — непонимание глубинных закономерностей работы рынка, привели не только к потерям бюджета, но и гораздо драматичнее — сегодня правительство Нидерландов вместе с регулятором не знают, как защитить голландцев от разного фрода и финансового мошенничества, потому что они начали играть все.

Игровая математика

Немного истории, начавшейся два года назад.

В 2023 году население Нидерландов составило около 18 млн человек, примерно 1,1-1,3 млн из них были зарегистрированы в онлайн-казино. В стране высокий ВВП на душу населения, низкий уровень безработицы, были все предпосылки для бурного роста онлайн-гемблинга. В 2023 году объем белого рынка (выручка) составил €3,45 млрд. Около 5% взрослых жителей страны (обычный показатель по ЕС) играли в азартные игры онлайн. При этом 90% из них делали ставки исключительно у лицензированных операторов.

В середине 2024 года из-за непродуманных действий правительства, регулятора и политиков доля белого рынка упала до 49%. Практически это означало, что с каждого евро, потраченного голландцем на онлайн-гемблинг, всего 49 центов приходилось на лицензированный рынок, где платятся налоги (как со стороны операторов, так и со стороны игроков). Остальные 51 цент уходят нелегальным операторам — преимущественно из Кюрасао, оффшорной юрисдикции.

В результате - потери отрасли в 2024 году составили около €2,1 млрд в год (по показателю выручки), прогнозируемые налоговые потери на 2025 год - минус €200 млн.

Эволюция заболевания. Что произошло?

До 2020 г. игровой рынок в Голландии существовал нелегально. Бюджет страны фактически не получал ни одного цента – доходы шли в оффшоры и криминально-мафиозные структуры.

В октябре 2021 года рынок был легализован законом «Об удаленном игровом бизнесе», выданы первые 7 лицензий. С 2021 г. после полноценного лицензирования начали работать первые онлайн-платформы. Чтобы работать легально, оператор должен получить лицензию от регулятора (KSA), соответствовать правилам AML/KYC (процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и комплексной проверки клиента, использовать систему CRUKS (реестр самоустранения игроков).

После открытия рынок был свободным не долго. Под давлением политиков (в основном левых ) начали вводиться ограничения, часто — необоснованные и популистские.

Во-первых, законодатели полностью убили рынок рекламы для гемблинга

Сначала запретили «нетаргетированную рекламу», срок которой был юридически размыт. Затем запретили все спонсорство, включая спортивное. Далее – запретили ставки на матчи низших лиг. Весной 2024 года был введен полный запрет рекламы гемблинга. Штраф — до 2 млн евро или 10% годового оборота.

При этом вопрос даже стал политическим.

Правопопулистская партия Герта Уилдерса в одном из лозунгов обвиняла власть в том, что они отобрали финансирование у спорта.

Другие политики для целей политического PR подавали иски, оспаривая запреты как несовместимые с европейским правом.

Даже футбольные фанаты, подстрекаемые политиками разного рода, на трибунах протестовали против запрета спортивного спонсорства.

Во-вторых, ввели жесткие ограничения на ставки и депозиты для игроков

С октября 2024 года лимит - €300 для молодежи и €700 для взрослых. Превышение — только с подтверждением платежеспособности. Игрок должен предоставить выписку из банка или справку о доходах.

Куда пошли игроки, не желавшие проходить «унизительный комплаенс» и AML? В оффшоры. Там без проверок: можно все и кому угодно, несмотря на возраст. Нелегальный рынок в Голландии оказался проще и удобнее. Власти почти не боролись с оффшорами / нелегальным казино . Более полумиллиона человек пошли туда в первые полгода после нововведений. Сейчас там, по разным оценкам, около миллиона голландцев.

Крупные международные операторы стали сворачивать деятельность.

Игроки стали жертвами фишинга – с их карт пропадали деньги, выигрыши не выплачивались. Контроля и ответственности – ноль.

В-третьих, повысили отраслевые налоги

В 2023 году - 29%. В 2025 – уже 34,2%, а в 2026 планировали 37,8%.

Журналисты назвали это «налоговым убийством отрасли». 6 августа 2025 года голландское управление азартных игр после длительного молчания признало в своем релизе: «… высшая ставка налога на азартные игры не привела к увеличению доходов правительства. Несмотря на повышение налога на азартные игры с 30,5% до 34,2%, поступления от него в первой половине 2025 сократились».

В первом квартале 2025 года количество игровых заведений в Голландии сократилось на 9%.

В 2024 году игровой рынок ЕС рос со средним темпом +15%, а в Голландии – всего на 4,9%.

По данным ведущей международной исследовательской компании на рынке азартных игр H2 Gambling, в конце 2024 года легальный рынок Голландии упал до 15–20%. 80-85% - оффшорный гемблинг. Чиновники были в шоке от финансовых показателей отрасли. Выручка индустрии упала с €4 млрд. (2023) до €1,47 млрд. (2024). Во второй половине 2024 года — резкое падение: онлайн GGR (валовой игровой доход) – 12,3%, казино – минус 18,5%.

Налоги:

2023 - €949 млн

2024 - €1 млрд

Прогноз на 2025 - €800-900 млн.

По данным H2 Gambling, 39% всех денег индустрии – у нелегалов.

Базовая причина ухода игроков – гиперопека, ограничения и высокая налоговая нагрузка.

Как мы сказали, главная драма – даже не потеря налогов и спонсорства для спорта. Главное – от 700 тыс. до 1 млн граждан Нидерландов теперь играют в нелегальных казино, где их никто не защищает от финансового мошенничества.

Диагностика «болезни»

Регулятор допустил ошибку, потому что не понимал логики рынка.

Жесткая регулировка + высокие налоги = уход игроков в тень.

Закон Артура Лаффера работает и здесь: если налоги чрезмерны, доход бюджета падает. Существует оптимальный уровень налогообложения, при котором налоговые поступления в бюджет достигают максимума. Повышение налоговых ставок сверх этого уровня приводит к понижению налоговых поступлений. Это цитата из учебника по макроэкономике.

Кстати, схожая история была и в Британии. По данным Betting and Gambling Council в Великобритании попытка поднять налоги привела к росту теневого рынка до £2,7 млрд и миграции в оффшорный гемблинг около 1,5 млн британцев.

Урок прост: слишком высокие ставки налогов – проигрыш государства и еще большая уязвимость игроков. Чрезмерное регулирование ведет к тенизации отрасли и убыткам государственного бюджета.

Голландские власти сосредоточились только на защите игроков и контроле белых операторов, забыв о борьбе с нелегалами.

Результат – массовый отток игроков в нелегальные оффшорные казино, и Голландия больше не способна оградить своих «нелегальных» игроков от мошенничества.

Мишель Гротхойзен, глава Королевского управления азартных игр Нидерландов (KSA), публично заявил, что повышение налогов на азартные игры противоречит другой политической цели — предоставлению игрокам большей защиты.

Признание ошибки – первый шаг.

Но вернуть игроков гораздо сложнее, чем потерять.

В 2025 году Голландия пытается отыграть назад. Некоторые шаги уже сделаны: например, выигрыши в €449 уже освобождены от налогов. Кроме того, уже обсуждается возвращение спортивного спонсорства. Как скоро их рынок вернется в норму – увидим.

Конкуренция между странами

Свежая голландская история затрагивает еще один вопрос — конкуренция между странами. Потому что часть голландцев перешли играть в немецкие и бельгийские казино.

Конкуренция между юрисдикциями идет не только за айтишников и финтех, но и за гемблинг. Мальта, Остров Мэн, Джерси, Латвия, Канада, страны ЕС, в Украине – РФ, активно привлекают игроков.

Базовые правила игры на глобальном рынке ясны. Их два.

Первый. Если одна страна создает супержесткие условия игры в своей юрисдикции, игроки идут в другую.

Второе. Если ты вводишь большие налоги на операторов рынка и на доходы выигравших, большинство игроков постепенно пойдет играть в другие юрисдикции — нелегальные или соседние. Где налоги меньше.

Очевидно, что страны будут дальше конкурировать между собой условиями ведения игрового бизнеса. Это слишком лакомый кусок для бюджетов стран. Валовая выручка игрового рынка ЕС — €123,4 млрд. Лидерами по показателю выручки в Еврозоне являются Италия (€21,0 млрд), Германия (€14,4 млрд), Франция (€14,0 млрд). Далее - идут Испания (€1,45 млрд), Бельгия (€1,7 млрд), Дания (€0,97 млрд). Британия (не входит в ЕС) дает €19,8 млрд выручки в секторе азартных игр.

В 2024 году индустрия азартных игр в ЕС уплатила €3,8 млрд в виде налогов.

Темп роста +15% в год. Количество пользователей игрового рынка в ЕС уже достигло 38,6 млн. За ними идет конкуренция.

И Украина точно не должна стоять в стороне от всех этих процессов. Она должна уметь конкурировать за свою судьбу на рынках ЕС.

Выручка украинской отрасли в 2024 году составила 59,6 млрд грн в год (примерно $1,4 млрд ).

В индустрии есть колоссальный потенциал роста за счет преодоления нелегального рынка . У нас уже достаточно лицензированных операторов, сотни тысяч игроков, но легальный рынок ежедневно теряет за счет роста нелегального сегмента .

В 2021 году выручка составила - 1,1 млрд грн, в 2022 году - 3,6 млрд грн, в 2023 году - 57,17 млрд грн, в 2024 - 59,61 млрд грн. В 2025 году рост замедлится. Причина – та же. Нелегальные (в основном русские) казино блокируются очень медленно. Российские казино, работающие на территории украинского интернета, до сих пор напоминают гидру, у которой отрубают щупальца, а затем быстро вырастают новые. После блокировки – закрытые российские игровые бренды мигрируют на новые заранее подготовленные «зеркальные» сайты с подобными доменными именами. И все повторяется снова.

Связанные с РФ казино до сих пор «пылесосят» деньги украинцев, но самое неприятное в нашем кейсе — россияне во время войны могут полностью использовать игроков нелегальных казино в диверсионных целях. Проигравшие много склонны искать способ быстро отыграться. Таких легче вербовать.

Поэтому ликвидация теневых онлайн-казино — задача не только экономическая. Оно также имеет вопрос национальной безопасности.

Сегодня около 30-45% - это деньги, которые проходят мимо бюджета Украины. Это объем черного рынка.

Если эффективно бороться с нелегальными казино, отрасль может давать дополнительно 10–12 млрд грн налогов ежегодно — это, например, бюджет, сопоставимый со всеми расходами Министерства по делам ветеранов Украины на 2025 год ( 5,783 млрд ). Или для сравнения общий объем бюджета Николаева - 5,414 млрд грн.

Важно принять, что игровой рынок не враг, а ресурс для государства.

Граждане будут играть в любом случае. Число игроков примерно постоянно для каждой юрисдикции. Но вопрос в том, где, у кого и на каких условиях будут играть украинцы? Мы не хотим, чтобы украинцы играли на русских сайтах или сайтах, сделанных российскими компаниями. Мы хотим белый рынок, когда украинцы играют на официальных сайтах.

Для борьбы с оттоком украинского трафика и денег на российские платформы требуется комплексный подход и, главное, финансирование. Потому что речь идет о создании высокоинтеллектуальных уникальных IT-продуктов, которые отлавливают и помогают блокировать нелегальные казино. Многим странам так и не удалось совершить такой софт. Украина с нынешним уровнем цифровизации и IT-экспертизы в госсекторе вполне может поднять эту гирю, став новым бенчмарком для других стран.

Если черные казино в украинском интернете будут закрываться медленно, а все усилия регуляторов и законодателей будут сконцентрированы лишь на том, как существенно усложнить бизнес белым украинским операторам, все будет происходить по описанному выше сценарию Голландии.

Главный разрушитель белой ветви – тень. И именно борьба с тенью является приоритетом регулирования, потому что она дает быстрый экономический эффект для государства.

«Тень, как систематически пишет один из депутатов, – питательная база коррупции и «крышевание». Уничтожим тень — коррупционерам и «крышильнику» нечем будет питаться. С этим сложно не согласиться.

Если же борьба с черным рынком саботируется или недофинансируется государством, то логично, что роста белой отрасли вы не увидите. Соответственно, не будет роста налогов, не будет дальнейшего изменения ландшафта отрасли. И тогда шампанское будут откупоривать другие. По такому сценарию рост произойдет на счетах «игравших» и играющих на стороне «черных». Настойчиво в Украине отстаивает интересы российского игрового бизнеса. Поверьте, таких лоббистов интересов россиян еще много.

Украина сегодня на развилке, и она должна сделать свой выбор.

В этом контексте у нас как у лидера отрасли — Ассоциации, большие надежды и даже over-ожидания. С апреля в стране новый прогрессивный регулятор Play.City под патронатом Минцифры и команды Михаила Федорова. Мы очень надеемся, что у нового регулятора получится «хакнуть» старую коррупционную систему — изменить правила, которые годами выстраивались российскими гемблинговыми конторами в Украине . Россияне долго доминировали на украинском рынке. Но их эра закончилась. Большая часть из них уже потеряла официальные лицензии в Украине. Некоторые, коррумпируя суды, пытаются остаться на этом рынке и пытаются покинуть арестованные активы.

Вопрос зачистки этого рынка от россиян, правящих балл в украинском черном сегменте, — только вопрос времени.

Украинская индустрия азартных игр уже пишет новую книгу. Где бы и ли начинают и должны победить в этой большой шахматной партии.